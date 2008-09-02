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Spor

Riera Liverpool'da

02 Eylül 2008 03:00


Transfer sezonunun bitmesine saatler kala İspanyol sol kant oyuncusu Albert Riera, Liverpool'a transfer oldu.  Liverpool, Espanyol'dan İspanyol kanat oyuncusu Albert Riera'yı transfer ettiğini duyurdu.

Daha önce Manchester City'de Premier Lig deneyimi edinen 26 yaşındaki oyuncunun transferinin maliyeti hakkında resmi ağızlardan bir açıklama yapılmadı.

Rafael Benitez, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Riera bizim aradığımız meziyetleri barındıran bir oyuncu. Sol ayağını iyi kullanan bir sol kanat oyuncusu. Hava hakimiyeti iyi, güçlü ve iyi ortalar kesiyor. Kendisi diğer İngiliz kulüplerinden de teklif almış olsa da Liverpool için oynamak istediğini belirterek bize geldi. Bu benim için çok önemli. Çünkü böylece Liverpool'a olan sevgisini göstermiş oldu" diye konuştu.

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