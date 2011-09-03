-Riera Galatasaray'da İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Galatasaray, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen İspanyol futbolcu Albert Riera ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Olympiakos oyuncularından Albert Riera ile 2011-2012 sezonundan başlamak ve son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncunun kulübü Olympiakos'a 3.000.000 avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Oyuncuya ise 2011-2012 sezonu için 2.700.000 avro, 2012-2013 sezonu için 2.900.000 avro, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarının her biri için 3.000.000 avro tutarında sabit transfer ücreti ve her sezon için 7.500 avro maç başı ücreti ödenecektir'' denildi.