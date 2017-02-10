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Spor

Riekerink'i Galatasaray'da tutan 3 neden

Kayserispor ve Çaykur Rizespor, Riekerink'in en kritik 180 dakikası olacak

10 Şubat 2017 13:18

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in halen devam eden lig şampiyonlığu şansından dolayı takımda tutulduğu belirtildi. Ayrıca 2015-2016 sezonunda gerçekleştirilen 3 teknik adam değişikliğinin fayda etmemesi de yönetimin Riekerink ile sezonu bitirmek istemesine bir diğer nedenlerden. 

Sezona iyi başlangıç yapan ancak son haftalardaki kötü futbol ve son olarak da Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesi üzerine yönetim Riekerink için iki kritik maçtan sonra kesin kararını verecek.

Hürriyet Spor Servisi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Riekerink'in en kritik 180 dakikası Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu Riekerink'in bu maçlarda gösterdiği performansa göre karar verecek. 

 

Şampiyonluk şansı sürüyor

 

Galatasaray ligde 39 puanlar lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Bu durum yönetimin gözünde Riekerink için halen bir şans verilmesi görüşünde. Sarı kırmızılı yönetim "Eğer Riekerink kadro ve dizilişinde çok önemli hatalar yapmazsa fikstür avatntajı ile 5 puanlık farkı kapatabiliriz" görüşünde.

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