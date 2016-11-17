Riekerink stoper kararını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisinde oynatacağı stoper ikilisini belirledi

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda birçok soru işareti var. Riekerink'in nasıl bir taktik dizilişle sahaya çıkacağı merak konusu.

Riekerink'in merakla beklenen kararlarından biri de Fenerbahçe karşısında stoperde hangi oyunculara görev vereceği.

Bu konuda formaya 4 aday Semih, Serdar, Chedjou ve Hakan Balta'ydı...

Ancak Hollandalı hoca bugün yapılan idmanla beraber stoperde hangi ikiliye görev vereceğini belirledi.

Riekerink, Fenerbahçe karşısıdna stoper kilisi olarak Chedjou-Hakan Balta ikilisine forma verecek.