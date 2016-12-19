"Riekerink sadece maç izleyecekse kombine verelim"

Gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı, yılda 900 bin Euro ücret alan teknik direktör Jan Olde Riekerink için "Sadece maç izleyecekse kombine verelim" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun Spor Saati programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Büyük statlar açmak müteahhitlik başarısıdır. Dünya futbolunda iyi yerlere stat açarak değil altyapıya önem vererek gidebiliriz. Şenol Güneş'in stada adının verilmesini ilgili soruya verdiği yanıtı ben çok garip buldum. Hiçbir şey bilmeden söylüyorum. Belli ki, Trabzon camiasında birileri bu konuyla ilgili dedikodu yapmış.



Şenol Güneş rahatsızlık duymuş olabilir ama adın böyle bir şeye veriliyorsa, 'Bu bazılarını rahatsız etmiş olabilir ama gurur duydum' diyebilirdi. 'Vermesiniz de olurdu, başka birisinin ismi verilse daha mutlu olurdum' demek hoş şeyler değil. Birileri sana sonuçta jest yapmış. Bu tavrı gerçekten çok acayip. Herkes adının bir yerlere verilmesini ister.

"Dursun Özbek palavra atıyor"

Galatasaray'da başkan palavra atıyor. 'Biz hiçbir yer satmıyoruz' diyor. Satacağız işte... Real Madrid satmış mal varlıklarını... Önemli olan nasıl değerlendireceksin? Bu yönetimin bunu satması ve değerlendirmesi Galatasaray'ın sonudur. 45 milyon Euro transfere para harcamışlar ve 18 oyuncu alınmış. Tasarruf falan yaptıkları yok. Dün oynanan futbolu gördük.



Osmanlıspor başka bir sahada mı oynadı? Dün akşam çarpıcı sonucun ağa babası yaşanabilirdi. Galatasaray sahadan 7-1, 7-0, 5-0 yenik ayrılabilirdi. Allah korudu, Muslera korudu, olmadı. Galatasaray'ın doğru düzgün pozisyonu yok.



Carole'un olduğu noktadan 4 tane peş peşe şahane atak geliştirdiler. Bir teknik direktör bunu görmez mi? Riekerink'e maç seyretsin diye kombine verelim, neden 900 bin Euro veriyoruz? Durumumuz çok kötü.



Galatasaray Sinan Gümüş'ü oynatmayacaksa kiraya versin. Muazzam bir çocuk. Ben, 'Riekerink kadroda olmasın, Sinan Gümüş olsun' derim. Galatasaray Sinan Gümüş'ü kaybetmemek için her şeyi yapmak zorunda."