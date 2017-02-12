"Riekerink Kayserispor'dan 3 puan çıkaramazsa gönderilecek; sezonu Hasan Şaş bitirecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in, bu akşamki Kayserispor maçında takımın 3 puan çıkaramaması halinde gönderileceği iddia edildi. Sabah gazetesi spor servisinin haberine göre, Riekerink'in gönderilmesinin ardından takımın başına sezon sonuna kadar Hasan Şaş'ın görev alacağı da öne sürüldü. Yeni sezon için en güçlü teknik direktör adayı da Karabükspor Başkanı'nın "31 Mayıs'ta Galatasaray'a gidebilir" dediği İgor Tudor.

Sabah gazetesinin haberi şöyle:

Beşiktaş'ın Karabük'te mağlup olması sonrasında puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan Galatasaray bugün sahadan 3 puanla ayrılmazsa Hollandalı teknik adamın görevine son verilecek. Gelecek sezon takımın başına getirmek istedikleri Igor Tudor ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetime bir iyi haber de Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan geldi.



Tankut, "Tudor, 31 Mayıs'tan sonra G.Saray'a gidebilir. Kontratı bir yıllık" derken, Galatasaray yönetimi Riekerink'in gitmesi halinde takımı sezon sonuna kadar Hasan Şaş'a teslim edecek.