Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Ne karar verirler bilmem ama yolun sonu...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Sabah yazarı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç sonu basın toplantısında istifa sinyalleri veren teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili, "Ne karar verirler bilmem ama yolun sonu... Belki de Aykut Hoca evine gidecek, yutkunacak, başkanla görüşecek ve görevini bırakacak" diye konuştu.

NTV Spor'da yayınlanan '90+' programında Fenerbahçe'nin geldiği noktayı ve Aykut Kocaman'ın tercihlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün sezon başında 'Cehennem donana dek Aykut Kocaman' açıklamasını, "Diyelim ki Aykut Kocaman yarın öbür gün istifa etti, yönetim de kabul etti. E ne olacak cehennem, mehennem? Sen önce kendi maçını kazanacaksın, ondan sonra rakiplerle uğraşacaksın. Liderin 9 puan gerisindesin ya." sözleriyle eleştirdi.

Dilmen ayrıca sarı-lacivertli ekibin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie için, "Taraftar olsam kulübe yazı yazarım. Aman bu oyuncu Fenerbahçe'nin tesislerine bile gelmesin. Gelecek çekirdek yiyecek. Gönderin gitsin, nereye Çin'e mi gidecek? Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsunuz. Bu adamlara Fenerbahçe Kulübü'nü kullandırmayın" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan '90+' programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Fenerbahçe'nin 3 maçta, kayıp 6 puanı var. Galatasaray maçını kazanması gerekiyordu, berabere kaldılar, meşale yaktılar.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'lular, bana anlat anlat heyecanlı oluyor diyordur."

"Janssen çok yırtıcı santrfor!"

"Fenerbahçeliler şunu görüyor, 'Bizim takım bu maçı nasıl bitirecek arkadaş?' diyorlar.

Fenerbahçe şöyle bir açıklama yapmaz, ne o cehenmen donana kadar falan.

Fenerbahçe bunlarla uğraşır mı? Fenerbahçeliler 'Bizim takım bu maçı nasıl bitirecek arkadaş?' diyorlar.

Janssen çok yıpratıcı santrfor! Ya golcü gelsin. Lucescu İsmail diyor, Aykut Kocaman Hasan Ali diyor."

"Herkes sınıfta kalmıştır"

"Lucescu da teknik adam, Aykut hoca da. Birinden biri yanlış görüyor. Sistemleri de aynı.

Diyelim ki Aykut Kocaman yarın öbür gün istifa etti, yönetim de kabul etti.

E ne olacak cehennem, mehennem? Sen önce kendi maçını kazanacaksın, ondan sonra rakiplerle uğraşacaksın. Liderin 9 puan gerisindesin ya.

Herkes sınıfta kalmıştır. Şapkalarını önüne koyacaklar, bu işi bitirecekler."

"Olmadı maalesef"

"Olmadı maalesef. Çok zor bir şey arkadaşının teknik direktörü olduğu bir kulübü eleştirmek. Fenerbahçe'de Van Persie diye bir oyuncu var.

Taraftar olsam kulübe yazı yazarım. Aman bu oyuncu Fenerbahçe'nin tesislerine bile gelmesin.

Gelecek çekirdek yiyecek. Gönderin gitsin, nereye Çin'e mi gidecek?

Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsunuz. Bu adamlara Fenerbahçe Kulübü'nü kullandırmayın."

"Galatasaray maçını kazanması gerekiyordu"

"Van Persie kim? Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olsa ne olur?

Burada oynamıyor, 3 gün sonra Hollanda'da oynuyor. İnanılır gibi değil ya... Hemen uçağa bindiririm.

Fenerbahçe'nin 3 maçta, kayıp 6 puanı var. Galatasaray maçını kazanması gerekiyordu, berabere kaldılar, meşale yaktılar.

Ne karar verirler bilmem ama yolun sonu..."

"Bu maçın telafisi yoktu"

"Belki de Aykut Hoca evine gidecek, yutkunacak, başkanla görüşecek ve görevini bırakacak.

Muhtemelen Valbuena kasıktan sakatlandı, çok zorlamadan çıktı.

Fenerbahçe için Galatasaray kazanmışken, olmazsa olmaz bir maçtı.

Fenerbahçe için bu maçın telafisi yoktu. Fenerbahçe yüksek eforla oynadı."

"Aykut Kocaman'a 'Biraz

da kendini düşün' dedim"

"Fenerbahçe nefis bir gol attı. Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup pası attı Giuliano'ya.

Aykut Kocaman'ı bir gün kulüpte gördüm. Söyledim, transferle ilgili sıkıntılar olduğunu gördüm.

'Fenerbahçe'yi sevdiğin için bu noktaya geldin ama biraz da kendini düşün' dedim."