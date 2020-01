Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Video hakem olsaydı arabasını yakarlardı; maç bitmezdi

Spor yorumcusu, eski futbolcu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlara vurgu yaparak, "Video hakem olsaydı bu maç hala devam ediyordu. Video hakem arabasını yakarlardı. Düşünsene Fenerbahçe'nin golünün verildiğini... Maç kolay kolay bitmezdi" dedi.

NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında derbiyi değerlendiren Dilmen, "Denayer'in direkt kırmızı kart görmesi lazım. Bana göre Serdar Aziz'in pozisyonunda top ele çarpıyor; penaltı değil. Janssen'in pozisyonu net gol" diye konuştu. Deneyimli yorumcu ayrıca teknik direktörler için de, "Sanki Tudor ve Aykut Kocaman beraberlik için anlaşmış" eleştirsini getirdi.

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

"Gol nizami, Denayer'in pozisyonu kırmızı"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı hakkında Dilmen, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'den Roman Neustadter ve Ozan'ın sarı kart görmesi lazım. Denayer'in direkt kırmızı kart görmesi lazım. Bana göre Serdar Aziz'in pozisyonunda top ele çarpıyor. Jansen'in pozisyonu net gol. Serdar Aziz sakatlandı, Denayer atılsa ne yapacaktın? Galatasaray'ın galibiyet oranı Cüneyt Çakır açıklandıktan sonra düşüyorsa burada Cüneyt Çakır hedef gösteriliyor demektir. İlk yarı hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe'de Jansen'i çok etkili gördüm. Müthiş iş yapıyor. Galatasaray rahat olması lazım. Fakat Tudor ortamı germiş, Galatasaray 8 puan geride gibi. Tudor gölgesiyle kavga ediyor"

İkinci yarı değerlendirmesi

Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısı ile ilgili değerlendirmesi ise şöyle;

"Sanki beraberlik için anlaşmışlar"

"Öyle bir oyun oynandı ki sanki Aykut hocayla Tudor beraberlik için anlaşmış. Tudor, 'Ben zaten 8 puanı koymuşum araya' dedi. Aykut Kocaman da 'Burda kaybetmiyim Galatasaray zaten sahamıza gelecek' dedi.

"Belhanda'nın atılması işleri değiştirdi"

İki takım da kazanmaya gelmiş ama kırmızı karttan sonra pozisyon yok. İkinci yarıda Galatasaray hakimiyeti tamamen eline almıştı. Baskıyı kurdular kontra atak da yemiyorlardı. Ancak Belhanda'nın atılması işleri değiştirdi.

Geç değişiklikler yapıldı. Soldado da Alper de yanlış değişiklikler değil ama verim alınamadı. Aykut Kocaman kırmızı karttan sonra gelmişken 'kazanayım' dedi ama takım hazır değil.

"Cüneyt Çakır'ı çok yıprattılar"

Cüneyt Çakır'ı çok yıprattılar. Hem maç önü hem maç içinde. Mümkün oldukça farklı maçlara verilmesi lazım artık. Avrupa'daki maçlara dinamik çıkması için....TT Arena'da muhteşem bir atmosfer bekleniyor ama sadece hakem kararlarıyla heyecanlandılar.

"Kocaman bana 'İlk yarının sonunda..."

Bence Fenerbahçe'nin önündeki 3 maçta 7 puanı cepte. 3/3 de olabilir. Aykut Kocaman bana 'İlk yarının sonunda liderin 3-4 puan gerisinde olursak lig sonunda şampiyon olabiliriz' dedi. Bence de Fenerbahçe devre arasına maksimum 5 puan geride girer.

"Belhanda zaten sahada yoktu"

Belhanda değil de Fernando atılsaydı daha çok şey kaybederdi Galatasaray. Kırmızı gören Belhanda zaten sahada yoktu.

"TT Arena kütüphane gibiydi"

TT Arena kütüphane gibiydi. Maç önündeki coşkuyla maç içindeki arasında ciddi fark vardı. Çünkü sahada iyi futbol yoktu.

"Video hakem olsa bu maç hala devam ediyordu"

Video hakem olsa bu maç hala devam ediyordu. Video hakem arabasını yakarlardı. Düşünsene Fenerbahçe'nin golünü verildiğini... Maç kolay kolay bitmezdi.