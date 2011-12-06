Rıdvan Dilmen ve Şamil Tayyar canlı yayında kapıştı

T24 - Rıdvan Dilmen canlı yayında "Aziz Yıldırım'ın Ergenekon'la ilgisi varsa bende hapishaneye girerim." dedi.



Şamil Tayyar ve Rıdvan Dilmen arasında yasanın veto edilmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Rıdvan Dilmen ve Şamil Tayyar Beyaz TV ekranlarında karşı karşıya geldi.



Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programına canlı telefon bağlantısıyla katılan AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Dilme hakkında sert açıklamalarına devam etti.

Savcılık soruşturma başlatmalı



Şamil Tayyar, Rıdvan Dilmen'in ekranlardan değil, Metris'ten konuşması gerektiğini ifade ederek "Rıdvan Dilmen'in ekranlardan değil Metris'ten konuşması gerekiyor. İddianamede yer alan ve Olgun Peker ve Aziz Yıldırım'ın başını çektiği iddia edilen iki çeteden birine ya da ikisine de birden üye olduğunu düşünüyor insan. Rıdvan Dilmen'in yaptığı şantajdır, tehdittir. Bunlar nasıl ilişkilerdir bilmiyoruz tabii, araştırılması gerekiyor. Bir spor yorumcusu bir milletvekilini ölümle tehdit etme cesaretini nasıl buluyor kendinde. Savcılığın Rıdvan Dilmen hakkında mutlaka bir soruşturma açması ve bunun hesabını sorması gerekiyor. Ben basit bir yazı için 15 ay hapis cezası aldım. O zaman Dilmen'in açıklamalarını nasıl değerlendireceğiz?" dedi.



Derin Futbol'un futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ermeni yazar Hrant Dink'in öldürülmesi sürecinde Ergenekon'dan yargılanan avukat Kemal Kerinçsiz'i örnek vererek, Rıdvan Dilmen'in sözlerinin nereye gittiğini bilmeden konuştuğunu söyledi.

Aziz Başkana sevgisinden yaptı



Rıdvan Dilmen'in bu sözleri Aziz Yıldırım'a olan sevgisinden dolayı söylediğini düşündüğünü ifade eden Çakar "Ya Rıdvan kardeşim sen benim hiç kimseden korkmadığımı senin en iyi bilmen lazım. Ben böyle abuk sabuk konuşurum, ama Rıdvan'ın böyle bir tarzı yoktur. Ben Rıdvan'ın bunları Aziz Yıldırım'a olan sevgisinden dolayı yaptığını düşünmek istiyorum." dedi.

Rıdvan canlı yayına bağlandı



Beyaz Tv ekranlarında ilginç bir gelişme daha yaşandı. Rıdvan Dilmen'in bir arkadaş grubu içinde Başbakan'ın evinde eşiyle birlikte misafir kaldığını iddia eden Ahmet Çakar, Dilmen'in Başbakana yakın olmak imajı vermeye çalıştığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine Rıdvan Dilmen önce Çakar'ın cep telefonunu aradı, sonra da programa canlı yayına bağlandı.

Başbakan'ın evinde kalmadım



Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar'ın sözlerini yanlış anladığını söyledi. Ve şu sözleri söyledi:



Ben Başbakan'ın evinde kalmadım, Böyle bir şey demedim zaten. Ahmet Hoca yanlış anlamış da olabilir. Başbakan'ın evine 4-5 kere gittim, en son 10 gün önce gittim. Başbakan'a yakınım diye insanlara bunu anlatacak biri değilim. Annesiyle birlikte tatile gittik, evine de gittim, ama başka bir şey demişliğim yoktur." dedi.

Tehdit etmedim



Rıdvan Dilmen canlı yayına telefonla bağlanınca, hattın diğer ucunda olan Şamil Tayyar'la da canlı yayında bir araya gelmiş oldu. Rıdvan Dilmen Şamil Tayyar'ı tehdit etmediğini söylerken "Şamil Tayyar'ı tehdit etmedim" dedi. Dilmen canlı yayında şunları kaydetti:



"Evet Aziz yıldırım'a olan sevgim büyüktür. Ama hukukun yerine geçemem. Aziz Yıldırım'ı ölmüş babam kadar da severim, üzülürüm, ama hiç bir şey de yapamam. Şamil Tayyar'ın suçlamalarına konu olacak bir şey söylemiş değilim. Tehdit etti diyor ancak böyle bir şey söylemem mümkün değil."

Tam tatlıya bağlandı derken



Şamil Tayyar ve Rıdvan Dilmen canlı yayında sert bir tartışma yaşanırken, Rıdvan Dilmen tartışmalara son vermek istediğini söyledi. Rıdvan Dilmen "Ben artık bu tartışmanın içinde bu şekilde yer almak beni gerçekten çok üzüyor, kapatın artık bu konuyu. Ben deli miyim, niye tehdit edeyim? Ahmet Çakar'a biri zarar versin ilk ben koşarım ' deyince Ahmet Çakar 'Rıdvan yine bağladın bizi' dedi.

Ortalık karıştı



Şamil Tayyar ve Rasim Ozan Kütahyalı ise Dilmen gibi kanaat önderleri kişilerin açıklamalarına ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Tartışma tam tatlıya bağlandır derken Rıdvan Dilmen'in "Eğer Aziz Yıldırım Ergenekoncu ise, Aziz Yıldırım'la Metris'te yatmaya razıyım" sözleri canlı ortalığı yine karıştırdı.



