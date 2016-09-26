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Spor

Rıdvan Dilmen: Van Persie işi bitirmiş, oynaması için herkes bir şey yaptı, bir tek o yapmadı!

"Yarın öbür gün oynayıp 1-2 tane atarsa daha sıkıntı olur"

26 Eylül 2016 01:39

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer edip umduğunu bulamadığı Robin Van Persie’nin durumunu değerlendirdi. Dilmen, “Van Persie önemli kulüplerde oynamış biri ama bitirmiş işi. Fenerbahçe'de Van Persie oynaması için herkes herşeyi yaptı. Bir tek Van Persie yapmadı. Yarın öbür gün oynayıp 1-2 tane atarsa daha sıkıntı olur. Elinizdeki mevcut adamları kaybediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen’in sözleri şöyle:

“Formayı antrenör vermez, futbolcu alır. Bu söz Van Persie için. Hadi Portekizli ile halledemedin, hemşerin geldi yine yok. Fenerbahçe'de Van Persie oynaması için herkes herşeyi yaptı. Bir tek Van Persie yapmadı. Van Persie'nin niye en iyi arkadaşı yok. Sevinirken dolu dolu bir kaç maç dışında görmedim.

“Van Persie ile Sow karakterini koyuyorum karşı karşıya. Asla karakterli karaktersiz diye ayırt etmiyorum. Van Persie önemli kulüplerde oynamış biri ama bitirmiş işi.

Van Persie'den ben umudumu kestim. Daha tehlikelisi yarın öbür gün oynayıp 1-2 tane atarsa daha sıkıntı olur. Elinizdeki mevcut adamları kaybediyorsunuz. Emenike hiç olmazsa oyun içerisinde kalmaya çalışıyor.

“Van Persie için gözü Çin'de deniyor. Çinliler deli mi? Onlar oynayan adamı alıyor. Burak'ı alıyor, başkasını alıyorlar. Van Persie takımın uyumunu bozuyor. Fernandao, Van Persie var diye kilo aldı.

Lens tam bir çizgi oyuncusu gibi oynuyor. Teknik direktörler gittikleri kulübe tanıdığı bildiği oyuncuyu alırlar. Fenerbahçe'de de 4-3-3 için Lens alındı.

“Volkan Şen zorluyor. Bu çok tehlikeli takım için. Çok hırslandı. Mazisi çok gol atan oyuncu değil. Volkan Şen, o kadar yeteneğine rağmen attığı gol sayısı az. Haftanın 3 günü özel olarak çalışması gerek.”

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