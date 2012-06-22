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Spor

Rıdvan Dilmen UEFA'nın Fenerbahçe kararına ne dedi?

UEFA, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini açıkladı

22 Haziran 2012 20:01

Rıdvan Dilmen, UEFA'nın kararını yorumladı. Dilmen, "UEFA alındı diyor, bunu artık uzaya soracak halimiz yok" dedi.

UEFA'nın kararını değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen şunları kaydetti:
 
"Fenerbahçe ile ilgili federasyonun ve kurulların aldığı karar yetmiyor, soru işareti oluyor. UEFA yazılı gönderdiyse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayabilecek. Bu TFF'nin aldığı kararlara uyuyor. UEFA hiçbir ulusal federasyonun kararına karşı çıkmamış. Dosyayla ilgili incelemenin sürdüğünü söylemişler. Mutluluk verici bir olay. Sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Özellikle Başbakan'ın Platini ile görüşmelerinden Türkiye'nin menfaatlerini koruduğunu görüyorum.
 
Fenerbahçe geçen yıl alınmadı. Şimdi UEFA alındı diyor, bunu artık uzaya soracak halimiz yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor katılacak. İnşallah Beşiktaş da katılır. Bardağın dolu tarafından gitmek lazım. Türkiye'de hep bardağın boş tarafından gidildi. UEFA şöyle yapacak, böyle yapacak dendi. Türkiye'deki kulüpler, TFF güçlü kurumlar. Hayırlısı olsun."
 

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