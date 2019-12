Rıdvan Dİlmen: Sistemin acilen değişmesi lazım

Spor yorumcusu Rıdvan Dİlmen dün gece oynanan ve Beşiktaş'ın mağlup geldiği maçı yorumladı. Rıdvan Dİlmen'in Milliyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (01.10.2009) yazısı:



CSKA Moskova takımını bir daha böyle yakalayamazsınız. Kendi liglerinde sezona kötü başladılar, ardından antrenör değişikliğine gittiler. Son maçlarında Zenit deplasmanında karşı kaleye gitmeden mağlup oldular. Yani ortada bulunmaz bir fırsat vardı.

Beşiktaş’ın ligde çok gerilere düşmesinden sonra Şampiyonlar Ligi’nde en azından bu deplasmandan puan çıkararak iddiasını sürdüreceğini düşünüyordum. Girişte belirttiğim gibi şartlar iyi bir sonuç almaları için buna çok uygundu. Suni çim dışında herşey lehineydi. Rakibin kalitesi düşük, hava şartları iyi. Ama yine olmadı.

Beşiktaş ne yazık ki iyiye gideceğine, her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Bir kere hiç pas yapmıyorlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde bol pasa ihtiyacınız var. Ancak top 10 saniye Beşiktaşlı oyuncuların ayağında kalmıyor. Herkes aceleci. Böyle olunca da oyunun kontrolünü ele alamıyorlar. Oyun sistemi de özellikle hücum organizasyonlarında rakip savunmanın lehine olacak şekilde. Forvetler teslim bayrağını erken çekiyor. Stoperin kucağında Nobre, rakip sol bekin kucağında Nihat, sağ bekin kucağında önce Holosko, sonra Yusuf.

İkinci gol bitirdi

Orta saha oyuncularına baktığınızda zaten pas yapacak, takımı organize edecek isimler değiller. CSKA takımında kaleci Akınfeev, stoperler ve ikinci golü atan Krasic dışında oyuncu göze batmıyor. Tempoları yüksek değil, takım savunmaları da yetersiz. Hadi köşeye giden golü yedin. Ama maç yine dönebilirdi. Tamamen savunma hatasıyla gelen ikinci gol bütün dengeyi bozdu.

Beşiktaş’ın problemi şuursuz hücum girişimleri, sakin oynayamamak ve en önemlisi PAS YAPAMAMAK. Beşiktaş takımının her şeyden önce morale ihtiyacı var. Ve de bir şoka. Teknik kadro ve oyuncularla oynamadan bu şok olabilir. Şu an için gözüken tek şok da sistemle oynamak. Mustafa Denizli bu takımı tekrar yaratmak zorunda. Her oyuncuyu, deniyor olmuyor. Bence artık sistemle oynasın. 4-3-3 sisteminin Beşiktaş’a birşey kazandırmadığı, verim alamadığı apaçık ortada. Bu takım örneğin 4-4-2’yi rahatlıkla oynayabilir. Çünkü kanatta kullanabileceğiniz orta sahaları var. Tello, Ekrem ve Serdar Özkan gibi. Çift santrfor oynayacak Bobo ve Nobre var. Zaten Mustafa hocanın da bu saatten sonra sistemden başka değiştirecek bir şeyi kalmadı.

Bence Beşiktaş bu grupta artık üçüncülüğü kovalar. Almanya’da Wolfsburg’u yenerse belki biraz daha umutlanabilir. Ancak bu kurguyla çok zor.