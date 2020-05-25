Rıdvan Dilmen: Maçların İstanbul'da oynanması Galatasaray'ın lehine olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig karşılaşmalarının tamamının İstanbul'da oynanmasının Galatasaray'ın lehine olduğunu iddia etti.



Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında futbola dair değerlendirmelerde bulundu.



İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

"7 haftalık bir süreç bizi bekliyor 12 Haziran'dan itibaren. İnşallah merkezi bir sistemde kontroller olsun. Her kulüp kendi özel hastaneleriyle halletmesin. Malatya'daki kişiyi hemen karantinaya almışlar ama antrenmana devam etmişler.

Her kulübün kadrosu geniş değil. Bence altyapılardan da, U20-19'lardan da oyuncular A takım ile çalışmaya başlasın ki, sakatlıklar olabilir, onların da hazır olmaları lazım.

Fenerbahçe'nin çok enteresan, İstanbul dışında 1 deplasmanı var. Ben olsam bir şoförlü 40 arabaya binerim Samandıra'dan giderim. Orta sıralardaki takımlar da günübirlik uçacaktır, göreceksiniz. Kulüplerin ve futbol federasyonumuzun, maç öncesi ve sonrası bakımları doğru yapması gerekiyor.

"Keşke salı-cumartesi oynama şansı olsaydı"

Keşke Salı-Cumartesi olmak üzere 2 kez oynama şansı olsaydı. Özleyecekler ama bu her zaman olacak bir şey değildir. Max Kruse mesela, dışarıdan birlikte çalıştığı fizyoterapistten almış virüsü, o da eşinden almış. Bu oyuncuları kendi başına bırakınca alacak bir yerden. Tabii ki sağlık, lanet olsun parası, arkadaşlarımız iyi olsun deriz ama taşın altına ellerini koyması gereken de onlar.

"Galatasaray'ın lehinedir"

Her kulübün kendi politikası vardır. Maçların tamamının İstanbul'da olması Galatasaray'ın lehinedir. Trabzonspor'un da lehinedir ama istememelerine de saygı duymak lazım. Her takımın fikstürü belli. THY ile görüşmeler yapılacaktır. Devletin yardımcı olabileceği yerlerde, yardımcı olunacaktır.

Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, Abdurrahim Bey'in teklifine hayır demesi doğaldır. Anlaşılmıştır ve aslında sonuçlanmıştır. Birkaç hafta sonra ligler durdurulmak zorunda kalınırsa diye bir şey var. Biz hiçbir şey olmayacak gibi davranalım. 2 hafta sonra Trabzonspor ikinciliğe düştü, X kulüp lider oldu diyelim, evet şu takım şampiyon oldu deme şansı yok TFF'nin. Olmaz öyle bir şey. Matematiksel olarak garantilenmediği şekilde, şampiyonluğun onanması mümkün değildir."