Rıdvan Dilmen: Ligin başında bu kadar puan farkını kimse hayal edemezdi

Eski futbolcu, spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 8. haftada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından rakipleriyle puan olarak arayı açmasına dikkati çekti.

Sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile 8; Fenerbahçe ile 11 puan fark yapmasına vurgu yapan Dilmen, Galatasaray'ı coşkulu ve başarıya odaklanmış bir takım olarak yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in 15 Ekim 2017'de Sabah'ta yayımlanan "Bu farkı kimse tahmin edemezdi" başlıklı yazısı şöyle:

Galatasaray sezonun açılış maçını Kayserispor ile oynadı. Şimdi 8. haftaya baktığımızda geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın 8 puan önünde, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin ise 11 puan önünde. Herhalde sezon başında kimse 8. haftada bu kadar büyük puan farkı olacağını hayal bile edemezdi.

Galatasaray yeni bir takım, fizik gücü iyi, çok tecrübeli oyuncuları var.

Çok coşkulular ve bu sezon başarıyı olmazsa olmaz olarak görüyorlar.

Bu performans da sarı-kırmızılı taraftarları tribüne çekiyor. Sezon başından beri Galatasaray'ın fikstür avantajı yaşadığı söyleniyor. Ama sen bunu olumluya çeviremezsen, fikstürün hiçbir avantajı olmaz. Bu takımın öncelikle güvene ihtiyacı vardı, onu da sahadaki sonuçlarla buldular.

Sezon başında hiç anlaşılmaz bir şekilde Avrupa'dan elendiler. Sonra takım olarak öyle bir ritim yakaladılar ki orta sahada hangi oyuncunun, Fernando dışında, nerede oynadığını anlamıyoruz. Tolga nerede oynar, Feghouli sağda mı solda mı... Fernando zaten müthiş bir oyuncu...

Karşılaşmanın ilk yarısında pek bir şey yoktu. Sadece bütün lig oynanıp bittiğinde ilk 3'e girecek vuruş ve kurtarış vardı. Feghouli'nin enfes şutunu çıkartabilecek 1-2 kaleci var.

Serkan Kırıntılı bunu başardı, inanılmaz bir kurtarış yaptı. Rodrigues'in sakatlanıp çıkmasıyla Selçuk İnan tercihi tartışılır. Ben Selçuk İnan tercihinin Beşiktaş'ın bir önceki gün kaybettiği maçla ilgili olduğunu düşünüyorum.

Kazanmak istiyorum ama beraberlik de kötü değil mantığı.

İkinci yarıda ise hareketlendiler.

Bana göre ilk gol ofsayt, önde gibi gözüküyor. Penaltı içinde yüzde 50/50 denebilir.

Ali Turan'ın arkadan solla vururken Gomis'e değmiş olma ihtimali bana göre yüksek.

Anahtar Fernando

Galatasaray'da Fernando'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Oyuna arkadan başlarken takımın en büyük silahı, takımın kilit oyuncusu. Ortada yokmuş gibi duruyor ama, çok önemli ataklar hep ondan başlıyor. Sarı-kırmızılı takımın yaş ortalaması genç değil, ama çok çabuk adapte olabilecek bir oyuncu grubu var. Bunlara mental olarak coşku lazımdı, onu camia sağladı, bir de fizik kalite gerekiyordu, bunu da antrenör sağladı.

Gomis iki gol attı bu maçta. İki haftadır gol atmıyordu. İki hafta ara verdim diye uyku falan uyumamış gibi.

Özel hoca tutmuş tabii. Fransız oyuncunun çok enteresan bir özelliği var.

Deparlar atıyor, müthiş mücadele ediyor. Yoruldu diyorsun, 4-5 dakika kayboluyor diyorsun ama bir bakıyorsun aynen devam ediyor.

Galatasaray'ın dün akşamki Konyaspor karşılaşmasında da çıkaracağı önemli dersler tabii ki var. Ama ligde 8. haftada yakalanan puan farkı sarı-kırmızılı ekip için gerçekten çok büyük bir avantaj olacaktır.



"Galatasaray'ın fikstür avantajı olduğu söylendi hep. Ama bunu olumluya çeviremezsen fikstürün hiçbir avantajı olmaz"