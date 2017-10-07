Rıdvan Dilmen, İzlanda maçının ilk yarısını yorumladı: Rakibin tek silahı var, buna önlem almak lazım

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye-İzlanda maçının ilk yarısının ardından rakibin tek silahının uzun toplar ve uzun oyuncular olduğunu vurgulayarak, "Mircea Lucescu, 1 aydır bu maça çalıştığını söylüyor. Rakibin tek silahı var. Uzun top oynayabiliyor, buna önlem almak lazım" yorumunu yaptı.

Oynanan oyuna göre ilk yarıda 2-0'lık sonucun kötü olmadığını söyleyen Dilmen, Milli Takım'ın ilk 45 dakikada pozisyon yaratamamasına dikkati çekti

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Oynanan oyuna göre 2-0 kötü değil. Pozisyonumuz yok. Altıpas üzerinde 3-4 kez vuramadıkları pozisyon var. Rakibin 4-5 tane korneri var. Biz Hırvatistan maçıyla çok ümitlenmiştik ama... 49 dakika daha maçımız var.

Rakibe beraberlik yetiyor. Lucescu’nun demecinde şunu gördüm; ‘1 aydır bu maçla yatıp kalkıyorum’... Geldiğinde de Ukrayna maçıyla yatıp kalktığını söylemişti. Hırvatistan maçında kazanmaktan başka şansımız yoktu, ofansif oynadık. Ofansif oyuncularla oynama riskine girilmişti.

"Magnusson'a giden topta Nuri

yükseldi; gol, orada başladı"

Bugün rakibe çalıştığını söylüyor Lucescu ama rakibin hep yaptığı yerlerden gol yiyoruz. İzlanda, her takıma karşı bu taktikle oynuyor. Bir teknik direktör Sabri’yi ve Emre Belözoğlu’nu alıyorsa maç maç gidiyor ve buna saygı duymak lazım.

Rakip belli ki uzunlarla oynuyor ve uzun oynuyor. İlk golde, maçın en çok kafa vuran oyuncusu, rakibin sol beki Magnusson kafayla indiren oyuncu... Kornerlere de o vurdu genelde. Kaleci genelde Magnusson’a oynadı. Ona giden topa Nuri çıktı, gol orada başladı... Çalışan antrenör, en uzun oyuncusunu o bölgede oynanır.

"Eşsiz geri dönüşlerimiz var"

Dünyada olmayan geri dönüşlerimiz var. Bir gol yaparsak rakibi psikolojik olarak sıkıntıya düşürebiliriz. Bizde kim var uzun diye baktım... Çağlar, Mehmet, bunlar çok dinamik oyuncular değil. İkinci golde de rakipten önce vurdu falan... Yalçın Ayhan’ı alır, ‘Buna vurdurma!’ derdim rakip için.

Ömer yumuşak bir stoper diyebiliriz ama Lewandowski’yle oynamış. İlk maçta oynayıp hata yaptı. Ama olay şu: Rakibe top aldırmamak.

Rakibin bir silahı var, o da uzun oynayıp hızlı çoğalmak ve 5 kişiyle ceza sahası içinde kümelenmek. Taç, korner, bunlar rakibin etkili olduğu pozisyonlar. Maça çalışıyorsan, uzun oyuncular oynatacaksın...