Rıdvan Dilmen'in başlattığı tartışmaya katılan Aziz Yıldırım: Türk futbolunda baronları temizlemek şart!

Eski Fenerbahçe Klubü Başkanı ve FETÖ'den suçlanan firari savcı Zekeriya Öz'ün başlattığı 'Futbolda şike' operasyonuyla yargılanan Aziz Yıldırım, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı “Futbolda temiz eller operasyonu olmalı” tartışmasına katıldı.

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Aziz Yıldırım, “Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart! İsimler üzerinde durmuyorum! Daha o kadar konu ve olay var ki… 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu… Ona bakın!” ifadelerini kullandı.

Dilmen, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım'' şeklinde konuşmuştu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 'Futbolda şike' davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkındaki beraat kararlarının usulden bozulması hükmüne uyulmasına karar vermişti.

Yıldırım, "Bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bu dava böyle görülmelidir" demişti.

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