Rıdvan Dilmen 'en sağlam organı' gözlerini bağışladı

Organ bağışına destek veren eski Fenerbahçeli milli futbolcu Rıdvan Dilmen, "Futbolculuk hayatım boyunca çok sayıda ortopedi ameliyatı geçirdim. Vücudumdaki en sağlam organım gözlerim olduğu için bağışladım" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Tıbbi ve Dini Açıdan Organ Bağışı' konulu panel düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen panele, ülkede ilk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak konuşmacı olarak katıldı.

'Bağışlanan her organ filizlenen bir candır'

Panelin açılışında kürsüye çıkan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Bağış oranına göre İzmir 12 bin 469 kişi ile ilk sırada. İstanbul 9 bin 952 kişi ile ikinci, Adana 5 bin 251 kişi ile üçüncü, Muğla 4 bin 715 kişi ile dördüncü ve Manisa 4 bin 89 kişi ile beşinci sırada yer alıyor. Nüfusa orantısına göre biz ilk sırada yer alıyoruz. Hedefimiz düzenleyeceğimiz kampanyalar ile organ bağışını arttırmak. Bunun önemini de geniş kitlelere anlatmak istiyoruz" dedi. Müdürlük olarak rutin çalışmalarının yanında kapsamlı bir organ bağış kampanyası başlattıklarını açıklayan Tekin, "Kampanya çerçevesinde kan bağışı yapılan merkezlerde ayrıca organ bağış stantları açtık. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır" dedi.

'En sağlam organım gözlerim olduğu için bağışladım'

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, "Muğla'nın organ bağışı konusunda Türkiye sıralamasının üstünde olmasına sevindim. Bu konuda büyük bir özveri örneği sergileyen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere de bu sosyal projelerde önemli görevler düşüyor. Özellikle spor camiasının bağış konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Organ bağışının din açısından hiçbir sakıncası olmadığını belirten Dilmen, "Bununla ilgili olarak hadisler var. Futbolculuk hayatım boyunca çok sayıda ortopedi ameliyatı geçirdim. Vücudumdaki en sağlam organım gözlerim olduğu için bağışladım" diye konuştu.

'Geride olduğumuz kısım bağış oranı'

Organ bağışının önemine değinen Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "70 milyonluk bir ülkede bir insana hayatını kazandırırken, trafik kazasında ise 30-40 kişi yaşamını yitiriyor. Maalesef bunların önüne geçemiyoruz. Ancak bir doktorun, insanımızın hayatını kurtarması için mesaisini en iyi şekilde harcadığını herkes iyi biliyor" diye konuştu. Özkan, "Ülkemizde şu anda yapılamayan nakil yok. Çok iyi gidiyoruz. Ancak eksikliğimiz, kişi başına düşen bağış oranı. Nakil sayısına bakarsanız dünyanın önde gelen ülkelerindeniz. Paramız ve altyapımız var" dedi.

Müftüden bağış için sevap vurgusu

Müftü Koçak, "Günümüzde bazı hastalar ancak kan, doku ve organ nakli ile tedavi ediliyor. Aksi halde ya hayatlarını kaybetmekte veya sıkıntı içinde ömürlerinin sonunu beklemektedirler. Böyle bir kişinin sağlığını kurtarmak ona yeniden hayat kazandırmak büyük bir sevaptır" dedi.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Rıdvan Dilmen, sembolik olarak hazırlanan büyük boyutlu kartla organ bağışı tanıtımı yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, panele katılan Dilmen, Özkan ve Koçak'a teşekkür plaketi verdi.