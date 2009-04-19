Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı fikstür motive ediyor



Rıdvan Dilmen, İstanbul BB-Galatasaray maçını % 100 Futbol'da değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın kötü futbol oynadığını, ancak avantajlı fikstürün onları yarışın içinde kalmaya motive ettiğini söyledi.





"İstanbul Büyükşehir Belediye takımı taraftarının olmaması, medyada fazla gündeme gelmemesi o takımın antrenörünün de, oyuncularının da işlerini zorlaştırıyor. Hiç puan mücadelesi gibi oynamıyorlar.



Galatasaray için çok zor. Hem eksiği var hem de demoralize. Onları iten tek şey fikstür. Fikstürü müthiş, oyuncuları da motive eden bu.



Lincoln de fiziki düşüş devam ediyor. İdeal savunmadan kimse kalmadı. Orta saha oyuncularının her şeye rağmen orta saha oyuncuları olması maçı tuttu. 'Ben bu işte olabilirim' dedi Galatasaray. Varım daha demedi, çünkü cezası var, Beşiktaş maçı var vs...



Artık 4'te maç olmaz Nisan, Mayıs aylarında. Dolayısıyla bu düzenlemeyi bilinçli yapmak lazım. Saatleri ileri çekebilirler. Artık havalar 5 dereceden, 10 dereceden 25’lere çıktı. Oyunculara bir şey söylemek mümkün değil. O kadar kötü maç oldu ki; çok pas hatası oldu. Bugün dışarıdan biri gelse 'bu ne biçim maç, hazırlık maçı mıdır, jübile maçı mıdır' der.



Galatasaray'ın iyi bir savunması vardı, atletik oyuncu Sabri vardı, ne olursa olsun stoperler Servet, Meira, Hakan Balta oynuyordu. Bugünkü sistem kafa karıştırmasın, çünkü Kewell üçüncü forvet gibi oynadı. Lincoln 2 aydır Bülent hocadan sonra bitti, bugün de yürüyecek hali yoktu. Ya hiç almayacaktı ya da kaprisini 3 ay çekecekti. Bence Bülent hoca gelmeden kafasında kurmuştu.



Galatasaray’ın orta sahası yorgun. Ayhan’ın bundan 3 ay önceki temposunu düşünelim, Avrupa kupası, milli maçlar derken yoruldu. Barış orta şekerli oynuyor. Böyle olunca Lincoln seni eksik oynatıyor. Savunmada çok yeni oynadığı için risk almıyor, çıkamıyor öne doğru. 2-3 tane oyuncu asalak yaşıyor.



Serkan Kurtuluş niyeti iyi olan bir oyuncu. En azından kötü bir orta yapsa bile bir daha deniyor. Bir iyi özelliği var çok çabuk, çalımı zor yiyor. Ama tabi çok genç bir oyuncu, daha pozisyon almasını öğrenecek. Genç Semih de dengeliydi, sakindi."



