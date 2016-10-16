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Spor

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı...

Dilmen, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi

16 Ekim 2016 22:03

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, “Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı yok” ifadelerini kullandı.

Dilmen’in sözleri şöyle:

"Van Persie bir haftadır pompalanıyor: Uçuyor, kaçıyor falan diye. Uçan, kaçan yok işte, Van Persie bu…

“Aatif en çok tepki alan oyuncu oldu. Taraftar bu oyuncuyu yakıştıramıyor takıma. Kaliteyi düşürüyorsunuz diyor yönetime.

“Emenike'yi çıkartırken kapris yapıyor bakmayacaksın, senin elektriğini düşürüyor. Sonuç olarak neren doğru ki?

“Karabükspor maçına 6 bin seyirci gelir. Seyirci futbola, başarıya gelir. Galatasaray, Trabzon maçında 50 bin kişi olur.

“Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçiriyor, basketbol takımıyla sezonu geçiriyor. Fenerbahçe'nin oyun olarak şampiyonluk şansı yok. Fenerbahçe, 1 ileri 2 geri ile gidiyor.

“Bir Fenerbahçe'li olarak söylemek zorundayım, Fenerbahçe takımı planı programı olmayan bir takım.

“Advocaat sonunda ihaleyi oyunculara bırakacak, 'Kapasitemiz bu' diyecek.”

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