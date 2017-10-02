Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında FETÖ'cü emniyet mensubu görev yaptı!

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası görevine son verilen bir emniyet mensubunun Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev aldığını ileri sürdü.

Beyaz TV'de 'Beyaz Futbol' canlı yayınına açıklamalarda bulunan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) içindeki 'FETÖ'cülerden arınma' çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle oldu:

"Geçen sezon Yıldırım Demirören, kurullardan memnun olmadığını açıklamıştı. Sezon bitince bütün kurulların istifaları başkanın elinde var bildiğim kadarıyla. Ancak aynı kişiler duruyor.

TFF, FETÖ’cüleri temizleyemedi. ByLock soruşturması için Demirören, ‘Çaycıya kadar isim verdik’ dedi. Cihan Burgan isimli temsilci ByLock’tan gözaltına alındı. Ülkeyi bölmek isteyen bu adamlar sahte rapor yazar mı, yazmaz mı?

"Boşat, federasyonu aynı

şekilde eleştirebilecek mi?"

15 Temmuz sonrası görevden alınan bir emniyet görevlisi, hala maçlarda görev alıyordu. Hatta Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yaptı.

Muhittin Boşat benim kadar TFF’yi eleştiren bir insandı. TFF’ye sallıyordu. Şimdi TFF’de göreve başladı. Muhittin Boşat şimdi federasyonu aynı şekilde eleştirebilecek mi. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."