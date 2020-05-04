Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe büyük ihtimalle Nenad Bjelica'yı getireceğini ve Emre Belözoğlu'nun da sportif direktör olacağını söyledi.



Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında yorumlarda bulundu ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, sportif direktör ile birlikte büyük ölçüde belli olduğunu belirterek liglerin başlama süreci için değerlendirmeler yaptı.



İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satış başları....

"Şunu öğrendim. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş.



Bilim Kurulu'nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum.

"Tüm kulüplerimizin önemli problemleri var"

Fenerbahçe de dahil kulüplerimizin transferden daha önemli problemleri var. 2019 Aralık ayında borçsuzluk kağıdı verilecekti UEFA'ya, 30 Nisan'a atılmıştı bu. 10 gün önce, tekrar uzatıldı dendi ama Avrupa Kulüpler Birliği itiraz etti, itiraz kabul edildi.



Fenerbahçe, 30 Nisan'da bu konuyu kapattı. Muhtemelen diğer kulüplerimiz de kapatmıştır ama net bir bilgim yok. Fenerbahçe 30 Nisan'da, geçmişten alacakları ödeyip, riski ortadan kaldırıp, büyük yükten kurtuldu.

"Bjelica'nın çok tartışılmaması gerekir"

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'yı getirecek. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor.



Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

"Toparlanmak 5 yılı bulur"

Ekonomiyi de ayakta tutmak lazım, futbol da bir ekonomi. Bir gerçek var ki, biz de bir daralmaya gideceğiz. Burada da minimum 5 yılda toparlanabileceğimiz gibi gözüküyor. Aşı ile ilgili en iyimser tablo için 2021'in ilk ayı deniyor. Belki de oynatarak hayatımızı bir düzene sokacağız.

"Yayıncı kuruluş çekilmeyi düşünüyor"

Yayıncı kuruluşu da unutmamak lazım. Ciddi dedikodular var. beIN Sports 'Ben çekiliyorum' dediği zaman, daha da vahim bir tablo ortaya çıkacak. beIN Sports, ciddi şekilde bu işten çekilmeyi düşünüyor.