Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a çağrı

Fenerbahçe 'de bir yandan seçim havası yaşanırken bir yandan da eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'un söz düellosu gündem oldu. Sarı Lacivertli camianın önde gelen isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen'den ikiliye bir mesaj geldi. Tecrübeli futbol adamı çağrısını sosyal medyadan duyurdu.

Fenerbahçe ambleminin anlamlarını barındıran bir görsel paylaşan Dilmen, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe’nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin..."