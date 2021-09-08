Rıdvan Dilmen'den asgari ücret tepkilerine yanıt: Ne kadar aldıklarını bilecek kadar milli bir kişiyim!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem; bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Hollanda - Türkiye maçının ardından TRT'de açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "asgari ücret" ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var... 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" tartışma yarattı.

Dilmen'den açıklama

Bu yorumun ardından Rıdvan Dilmen'den sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama geldi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınlıkla okudum! Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere).

Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi!! Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum!!

Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı! Olmaz da! Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse! Ki! Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun.

Rabbim de inşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla..."

TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem; bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var