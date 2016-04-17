Rıdvan Dilmen: Bu sözümü unutmayın, Beşiktaş her sezon şampiyonlukta favori olacak

Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, 29. haftayı kayıpsız geçen ve bir maçı eksik Fenerbahçe önünde 8 puan farkla lider olan Beşiktaş'ın ligdeki konumunu değerlendiren Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, "Bu sözümü unutmayın, Beşiktaş her sezon şampiyonlukta favori olacaktır. Başakşehir, Atatürk ya da başka statlar, fark etmiyor artık. Bugün Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da tarafsız bakanları da Beşiktaş'ın iyi top oynadığını söyleyecektir" dedi.

Rıdvan Dilmen'in Fotomaç'ın bugünkü (17 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Beşiktaş 14. deplasman maçında 10. galibiyetini aldı. Sivas’ta da gol dışında rakibine pozisyon vermedi. İstatistiklere göre; siyah-beyazlılar sonuna kadar hak ediyorlar.

Beşiktaş kendisi dışında 17 takımın içeride attığı gollerin fazlasını deplasmanda attı. Rakibi Fenerbahçe 21 atmış dışarıda.

Beşiktaş 32 atmış. Bu çok önemli... Türkiye rekoru kırmaya namzet bir görüntüsü var. 14 maçta 10. deplasman galibiyetleri oldu. Pozisyon vermedi neredeyse rakibine gol dışında.

4 deplasmanı var. Bir tanesinde puan aslanın ağzındayken kazandı.

Bu istatistiklere göre hak ediyor mu? Hak ediyor. Göze hoş geliyor mu? O da tamam. Çok top dolaştırmıyorlar, orta yuvarlakta ya da birinci bölgede eveleyip gevelemiyorlar, apaçi gibi gidiyorlar, dikine oynuyorlar.

Bugün Fenerbahçe kazansa dahi son 5 maçta 2 beraberlik kredisi duruyor.

Beşiktaş'ın 2-0'dan sonra vitesi düşürmesi doğal. Necip'i alayım, nefesleneyim diye düşünmüştür hoca. Beşiktaş rölanti oynamıyor ki, eforlu oynuyor. Top sürerek daha çok yorulursunuz.

Kerim sürer, İsmail sürer. Atiba dahi verir ve koşar. Bu tür değişiklikler ligin finaline gelirken çok doğaldır.

Değişikliklerden yalnızca Gökhan'ın hazır olmadığını, biraz da moralsiz olduğunu gördüm. Bireysel olarak Beck böyle bir oyuncu. İsmail'i biraz daha toparlanmış gördüm. Marcelo'yu çok beğendim, ayak içini de iyi kullanıyor.

Oğuzhan bölgesinde alanı tutarak top da kazanıyor.

Oyun içinde kalıyorlar, kilitlenmiş durumdalar.

Ligin mesafesi çok kısaldı ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde ettiler.

Bu sonuçla Samandıra'da Fenerbahçelilerin morali biraz daha düşmüştür, bu doğaldır.

Penaltı tartışmasına gelirsek... İbrahim'in kontrolsüz geldiğine katılıyorum ama ayaklara bakarsak basan Gomez'in ayağı.

Bu penaltıyı tartışırım bu bakımdan.

Faulse de net kırmızı kart değildi, kenara doğru gidiyordu. O yüzden sarı doğru olur.

Cicinho'ya çok üzüldüm. Değerli oyuncu. Yaşı da geldi, Allah korusun.

Hiç kompleks yapmadı, Real Madridli oyuncu geldi, Anadolu'da oldu. 'İnşallah çapraz bağ kopması değildir' demiştim ama acı gerçek umduğum gibi çıkmadı. Çapraz bağlar böyle olur.

'Artık hep favori'

Bizim 1988/1989 sezonundan örnek vereyim, biz de hep deplasmanda kazanıyorduk.

Beşiktaş'ın stadının yıkımda olması uzun vadede bir avantaj sağlayacaktı.

Bu sözümü unutmayın, Beşiktaş her sezon şampiyonlukta favori olacaktır. Başakşehir, Atatürk ya da başka statlar, fark etmiyor artık. Bugün Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da tarafsız bakanları da Beşiktaş'ın iyi top oynadığını söyleyecektir.

Fenerbahçe de mücadele ediyor ama bir gerçek var ki göze hoş gelen, oynamaya çalışan bir takım var. Sezon başındaki güveni yok belki ama "Sivas'ta kazanmak zorundayım, oyunu da ben yönlendireceğim" diyebiliyor Beşiktaş. İkinci bölgeyi çok hızlı geçiyorlar. Bursaspor maçında atılan ikinci gol Beşiktaş'ın tanımıdır