Rıdvan Dilmen: Bu savunmayla Avrupa'da 4'lük, 5'lik olurlar

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın savunmada açıklar verdiğini belirtirken, "vrupa'da bu boşlukları yakalayan takımlar 4'lük 5'lik yaparlar." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Skoru etkileyecek hakem hataları oldu. İlk gol ofsayt olabilir, maç sonu bakılır, tartışmasız bir penaltı... Serdar Aziz'e yapılan pozisyon da penaltı. Bu şekilde net bir çekilme penaltı olmalı. Skoru etkileyecek 3 pozisyon oldu.

Derbi sonrası 3-4 oyuncunun değişmesi normal. Hareketli oyunun iyi olduğunu anlamasını lazım. Eren'i oyuna alarak, bu oyunu durdurmaması lazım. Anlaşılan o ki Galatasaray, devre arasına kadar Riekerink ile gidecek.

"Santrforsuz oynanan oyun büyüleyiciydi"

Galatasaray psikolojik olarak da puan olarak da önemli bir maçı kazandı. Galibiyeti hak eden takım Galatasaray'dı. Özellikle ilk devrenin sonlarına doğru hedef santrforsuz oynanan oyun büyüleyiciydi.

Kadro dışı bırakılan oyuncular, bugün golleri atan oyunculardı. Galatasaray'ın temel sorunu bu. Takımın yaşadığı iniş çıkışlar etkiliyor. Neden kadro dışı bırakılıp, neden geri alınıyor bu oyuncular. Sorun burada. Hoca mı veriyor bu kararları, yönetim mi?

Duygusal olarak gitgeller yaşanıyor. Bence hocayı aşan durumlar var. Yoksa ne Yasin, ne de Selçuk kadro dışı kalmazdı. Linnes, De Jong ve Eren Derdiyok dersleri vardı.

"Hamit kadroya alınmasın"

Sneijder'in tartışılması, Galatasaray için çok iyi oldu. Bugün çok istekliydi. Podolski neredeyse sahada yok gibiydi, ama işi bitiren oyunculardan biri oldu. Galatasaray'da Yasin, Bruma ve Sinan gibi oyuncular ya çok iyi oynuyor, ya da çok kötü. Eğer Hamit de 25 dakika futbol oynayamayacaksa kadroya alınmasın.

"Avrupa'da 5'lik olurlar"

Hocanın negatif dersler de alması lazım. Defansif olarak çok büyük hatalar yapıyor Galatasaray. Avrupa'da bu boşlukları yakalayan takımlar 4'lük 5'lik yaparlar."