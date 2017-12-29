Rıdvan Dilmen: Barcelona'dan kazandığı parayı Türkiye'de kimse vermez

Rıdvan Dilmen, Türkiye’ye tatile gelen ve özellikle Beşiktaş ile anılan Barcelona’lı futbolcu Arda Turan için, ‘’Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez’’ diye konuştu.

Galatasaraylıların tepkilerine Arda’nın çok üzüldüğünü söyleyen Dilmen, Galatasaray'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın… Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor’’ ifadelerini kullandı.

Arda'nın Türkiye'ye transfer haberleri hakkında da konuşan Dilmen, "Arda'nın kiminle fotoğrafı çıksa onunla yazıyorlar. Beşiktaşlı Tolga ile bir araya gelince Beşiktaş dediler, şimdi de benim yanımda görenler 'Fenerbahçe ile anlaştı' yazabilir" dedi. Arda ile buluşmasının abi-kardeş sohbeti olduğunu, detay vermesinin doğru olmayacağını belirtti.

Sabah gazetesinin aktardıklarına göre Dilmen’in açıklamaları şöyle:

Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez. İtalya'dan Milan, İngiltere'den Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder. Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki? Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoş sohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz.

Galatasaray'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın… Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor! Bu hepimiz için geçerli, herkes herkese sallıyor. Ben de kendi camiamdan tepki alıyorum zaman zaman. Arda'nın Galatasaray'a verdiği desteği kimse yadırgayamaz…

Galatasaray’ın başına Fatih Terim’in gelmesi hakkında Arda’nın yorumlarının sorulması üzerine Dilmen, 'Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' ‘’diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor’’

Rıdvan Dilmen son olarak Arda’nın gelecek planları için, ‘’Arda bizim için gurur kaynağı… Bence dünyanın en büyük kulüplerinde oynamaya devam etsin. Arda'nın aldığı paraya yaklaşacak kulüp yok… Ama o da oynamak istiyor. Bu şansı da Barcelona'da bulmak istiyor. Ocak ayı onun için zor geçecek. Ama o zorlukların üstesinden gelmeyi bilir’’ dedi.