Rıdvan Dilmen: Babam İşçi Partili'ydi, çocukken bildiri dağıtırdım; bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanı’mızı sevme hakkı yok mu?

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren ve ‘tek adam’ yaratacağı gerekçesiyle eleştirilen anayasa değişikliği referandumu için sosyal medyada ‘Evet’ kampanyasını başlatan eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisine gelen eleştirilere “Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanı’mızı sevme hakkı yok mu?” sözleriyle yanıt verdi. “Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti” diyen Dilmen “Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanı’mızı sevemez miyim?” ifadelerini kullandı.

TRT SPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programına katılan Dilmen’in açıklamaları şöyle:



“Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti. 1 arkadaşım ben katılmayayım dedi. Saygı duydum. Ben kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam. Önceden arayıp sordum. Bir arkadaşım katılmak istemedi diyorum.”



'Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim'



“Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanı’mızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanı’mızı sevemez miyim? Ben Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Bütün şiirlerini seviyorum. Sevemez miyim?”



'Hadi kanıtlayın'



“Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın. Referandum konusundan sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı.”



'Allah'tan başka kimseye hesap vermem'



“Ben kimsenin adamı olmadım. Allah'tan başka da kimseye hesap vermem.”