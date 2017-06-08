Rıdvan Dilmen: Arda ve ben 'evet' dediğimiz için bitirildik

NTVSpor'da yayınlanan Spor Aktüel programına katılan Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve kendisinin 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumuna 'evet' diyeceklerini açıkladıkları için 'bitirildiklerini' söyledi.

Murat Boz, Burak Yılmaz gibi isimlerin de aynı gerekçeden dolayı baskıya uğradığını ifade eden Dilmen, şöyle konuştu:

"Siyaseten ‘evet’ dalgası var ya, bir kere Arda’yı oradan cebe koydular. 24 Ocak’tan sonra. Beni bitirdiler. Bu çocuk da onun bedellerinden birini ödüyor. Arda’yı bitiren sebeplerden en az yüzde 70’i bu. Geçenlerde Murat Boz’u eden, Burak Yılmaz’ı hanımıyla, eşiyle, çocuğuyla falan filan yapan… Bunlar hep siyasi çocuklar da, Allah’ı var hiçbir zaman sorun olmadı. Benimle ilgili ve federasyon başkanlığıyla ilgili konuda yalan, dolan, terbiyesizlik, saygısızlık her şey oldu. Sebeplerden biri de biraz siyasi, Arda’yla kimsenin problemi yoktu, Fenerbahçeliler’in de yoktu. Benim de yoktu. Arda’nın da bu konuda çok yıpratıldığını düşünüyorum. Bekliyorlardı. Arda, bu konuşmayı yapmadan önce de aynı yaşıyordu, ben de aynı yaşıyordum. Arda o zaman da böyle oynuyordu, şimdi de böyle oynuyor. Ne değişti de Arda böyle oldu?"

"Sebepler siyasi, Cumhurbaşkanımızın görmesi lazım"

"Sebepleri tecrübeme dayanarak söylüyorum; birincisi siyasi, bu tartışmasız. Bunu federasyon ve futbol birliklerinin görmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın da görmesi lazım. İki; Arda’nın psikolojisi, Barcelona falan bunlara eyvallah… Üç; bir gazeteci, gazeteciler ordusu, benim dönemimde vardı, tarifeli uçakla giderdik, gazeteciler gelirdi. Şimdi Üsküp’ten maçın oynanacağı veya kamp yapılacağı yere aynı uçağa koymayacaksın. Husumeti olsun olmasın, koymayacaksın. Terlikle gider, özel bir şey konuşur…"