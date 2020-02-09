Rıdvan Dilmen: Ali Koç, UEFA için yardım istedi, Berat Albayrak 1 saat içinde halletti

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Fenerbahçe'nin UEFA ile ilgili bir konuda yardımının bir saat sonra hallolduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"Fatih Terim'i neden sevk ediyorsun?"

Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "TFF'nin alacağı kararları çok doğru şekilde istişare edip, adalet dağıtması lazım. Bugüne kadar bunu görmedim. Vedat Muriqi örneği gibi. Hatta Fatih Terim'i sevk ettiler. Sevk edilmesi için hiçbir sebep yokken, zaten ceza da vermediler de. Neden sevk ediyorsun. Fatih Terim neden sevk edildi, bunu biri söylesin. Bu ne oluyor. Galatasaray taraftarını, Fenerbahçe taraftarını kaşıyor. Limit konusunu bilmiyorum. Ama Nihat Bey de, sezon sonunda her şey ortaya çıkacak diyor.

"Fenerbahçe'yi devletle problemli hale getiriyor"

Burada en tehlikeli cümle şu: Şu anda gerçekçi konuşmak gerekirse, ülke ve taraftarlar devlete karşı, bir kıpırdanmalar var. Ama nasıl dostluktan bahsediyorsanız, Mustafa Cengiz olarak, direkt diyor ki, Fenerbahçe'nin bakanlara filan böyle davranması diye, mesaj mı veriyorsun. Yarın siz haksızlığa uğrarsanız, kendinize göre, ne yapacaksınız. Bir öncülük yapmak üzereyken, bu kez Fenerbahçe'yi 18 kulübün dışında devletle problemli hale getiriyor.

"Ali Bey dalga geçer gibi konuşmamalı"

Ali Bey de dalga geçer gibi konuşmamalı, ne konuştu bilmiyorum da. Bu kulüpler kalıcı, sizler ve bizler gidiciyiz. Ülkenin birçok konuyla uğraşıyor, bir de sizle mi uğraşacak? Limitle ilgili neden Fenerbahçe’yi soruyorsun? Fenerbahçe kaç transfer yapmış, 1! 15 tane yapan var. Fenerbahçe’nin puanının silinmesi gerekiyorsa, sileceksin. Hangi kulübe vermen gerekiyorsa vereceksin. Devlet bankaları ile Fenerbahçe arasındaki problemi kaşıyor.

"Berat Albayrak, Ali Bey'in ricasını bir saatte halletti"

Fenerbahçe haksız bir sezon geçiriyor, bunu yorumcu ve Fenerbahçeli olarak görüyorum. Ulaştırma Bakanı’na sitem ettim, yapmamalıydım. Bazı insanlar, ‘Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor’ deyip gazı bir açıyor… İşte kraldan çok kralcı bunlar.

Berat Bey konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz'da Ali Koç, Berat Bey'den ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA'ya gönderilmesi gereken yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey açıklanmaz."