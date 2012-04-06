Rıdvan Akar hazırladı; Almanya'da Milli Görüş neydi, ne yaptı, ne oldu?

Prof. Dr. Vural Akar, Milli Görüş içinde yetişmiş, Erbakan'ın genç prensleri arasına girmiş, hareketi içerden bilen bir isim. Ancak Almanya'da toplanan yardım paralarının akıbetini sorgulayan tavrının ardından hareketten dışlanan ve suçlanan Vural, bugün Almanya İslam Cemaati'nin lideri. Türkiye medyasının saygın gazetecileri arasında yer alanş, onlarca belgesel, araştırma ve kitaba imza atan Rıdvan Akar Prof. Vural ile görüştü; Almanya'daki Müslümanların durumunu, Alman devletinin İslam'a yaklaşımını, yardım paralarının nasıl toplandığını ve dağıtıldığını, Milli Görüş tabanının nereye kaydığını sordu. Rıdvan Akar'ın T24 için yaptığı söyleşi dizisinin yayını, “Milli Görüş'ün Kara Kutusu Konuşuyor” adı altında 9 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

- Milli Görüş neden kan kaybetti?

- Milli Görüş cemaati nereye yöneldi, taban kimi seçti?

- Milli Görüş'ün camilerdeki faaliyetlerden topladığı yardım paraları hangi boyutlara ulaştı?

- Yardım paraları, toplanırken öne sürülen amaçlar doğrultusunda kullanıldı mı?

- Toplanan yardımlar nereye ve nasıl aktarıldı?

- Yardım paralarının akıbeti kontrol edilebiliyor mu?

- Almanya'daki Müslümanlar, kâğıt üzerinde kurulmuş bazı paravan holdingler tarafından nasıl dolandırıldı?

- Türkiye'yi Almanya'da temsil eden resî yetkililer, Müslümanların dolandırılması karşısında ne yaptı?

- Almanya'da Türk, yabancı ve Müslüman olmak ne demek?

- İslam'ın Almanya'da resî din olarak tanınması neden önemli?

Pazartesi günü başlayacak Rıdvan Akar'ın söyleşisinde bu ve benzer soruların Prof. Vural Akar tarafından verilmiş cevaplarını bulacaksınız.

Söyleşi dizisinde cevap hakkı doğan bütün kesimlere T24'ün sayfaları açık olacak.

Rıdvan Akar kimdir?

Halen CNN Türk Haber Müdürlüğü görevini yürüten ve T24 yazarları arasında bulunan Rıdvan Akar, Türkiye basınının en üretken ve saygın isimleri arasında bulunuyor.

Akar, Gazi Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını, 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. Türk Haberler Ajansı, "Söz", "Ekonomik Panorama", "Tempo", "Milliyet" ve atv’de çalıştı, Bir Gün'de yazılar kaleme aldı. 15 yıl Mehmet Ali Birand ile berebar yaptığı 32. Gün'de, ayrılmadan önceki son 10 yılda Genel Yayın Yönetmenliği'ni de üstlendi.

Habercilik ve araştırma dosyaları dışında polisiye bir romanla edebiyatta da dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Akar'ın imzasını taşıyan kitaplar şunlar:

- Aşkale Yolcuları - Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları

- Varlık Vergisi - Tek Parti Döneminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği

- Bir Irkçının İhaneti (Roman)

- Ömrümden Uzun İdeallerim Var (“Suna'nın Gözleri” adıyla belgeselini de yaptığı Suna Kıraç kitabı)

- İstanbul'un Son Sürgünleri (Hülya Demir Akar ile birlikte)

- Ecevit ve Gizli Arşivi (Can Dündar'la birlikte)

- Karaoğlan (Can Dündar'la birlikte)

- Bir Prensin Hisseli Hikâyesi – İşini Bilen Bir Memur Engin Civan (Jale Özgentürk'le birlikte)

- Latife Hanım (İpek Çalışlar ve Mehmet Ali Birand'la birlikte)

- 12 Eylül – Türkiye'nin Miladı (Mehmet Ali Birand ve Hikmet Bila ile birlikte)

- Lider Portrelerinde Türkiye