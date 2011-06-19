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Yaşam

RICKY MARTIN HAYRANLARINI COŞTURDU İSTANBUL (A.A)

19 Haziran 2011 09:55

-RICKY MARTIN HAYRANLARINI COŞTURDU İSTANBUL (A.A) - 19.06.2011 - Porto Rikolu ünlü pop şarkıcısı Ricky Martin, Kuruçeşme Arena'da Türk hayranlarıyla buluştu.  Konserde sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları büyük ilgi gösterdi.  Ricky Martin'in konserde söylediği ilk iki şarkıda basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.  Grammy Ödülü ve Latin Grammy sahibi Ricky Martin, dünya çapında 55 milyon albüm sattı. 21 kez top 10 listelerinde yer alan Ricky Martin'in ''Go Go'' adlı şarkısı, Türkiye'de de çok sevildi. Ricky Martin, 1998'de de Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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