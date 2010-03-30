Ricky Martin: Evet, eşcinselim

T24

Yazdığı yazı ise şu şekilde: Sessiz geçen yıllar beni çok daha güçlü bir adam yaptı ve varlığını bile bilmediğim duyguları anlamayı ve kabul etmemi sağladı.Şu andan itibaren ne olacak? Fark etmez. Şu anda bana ne olduğuna odaklanıyorum. Bugünden itibaren "mutluluk" kelimesi benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Çok yoğun ve hassas geçen bir süreçti. Bu yazı sevgi, kabul etmek ve gerçek memnuniyetten doğan her kelimeden oluşuyor. Bu sağlam adım iç huzurumu ve hayatımdaki evrimin bir parçası.Talihli bir eşcinsel olduğumu söylemekten gurur duyuyorum…