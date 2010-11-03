Ricky Martin eşcinsel olduğunu ilan ettikten sonra ağlamış

T24 - Ünlü şarkıcı Ricky Martin, Oprah Winfrey Show'da geçtiğimiz Mart ayında internet sitesinde eşcinsel olduğunu resmen açıklamasının ardından dakikalarca ağladığını söyledi.

Geçen martta internet sitesinde yaptığı bir duyuruyla eşcinsel olduğunu resmen ilan eden Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, bu açıklamasının ardından dakikalarca ağladığını anlattı. Oprah Winfrey Show’a çıkan Martin, o mesajında “Şanslı bir eşcinsel erkek olduğumu açıklamaktan gurur duyuyorum” demişti. 38 yaşındaki şarkıcı, klavyesinin ‘gönder’ tuşuna basmasının ardından yaptığı itirafın şiddetinin farkına vardığını açıkladı. Martin şunları anlattı: “Yalnızca ‘gönder’e bastım. Yalnızdım. Stüdyomda bir dakikalığına tek başınaydım. Daha sonra asistanım içeri girdi ve ben de küçük bir bebek gibi ağlamaya başladım.”