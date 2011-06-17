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Kültür-Sanat

Ricky Martin: Büyük bir karnaval olacak

Ricky Martin, ''Gerçekten çok heyecanlıyım. Büyük bir karnaval ve parti olacak'' diye konuştu.

17 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul ve Bursa'da vereceği yaz konserleri için Türkiye'ye gelen ünlü pop şarkıcısı Ricky Martin, ''Gerçekten çok heyecanlıyım. Büyük bir karnaval ve parti olacak'' diye konuştu.


Lufthansa Havayollarının tarifeli uçağıyla Miami'den, Frankfurt aktarmalı İstanbul'a gelen Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, uçaktan inerken Atatürk Havalimanı apronunda basın mensuplarına zafer işareti yaparak poz verdi. Buradan Genel Havacılık Terminali'ne götürülen Martin ve ekibi, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın ve organizatör Ahmet San tarafından karşılandı.

Genel Havacılık Terminali çıkışında basın mensuplarına poz veren Martin, İstanbul'a ikinci gelişi olduğunu belirterek, ''Tekrar geldiğim için çok mutluyum. İstanbul ve Bursa'da vereceğim yaz konserleri için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Büyük bir karnaval ve parti olacak. Yağmurlu ve fantastik bir havada buraya indim. Bütün hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum'' dedi.

Dört büyük valizle İstanbul'a gelen Ricky Martin ve 5 kişilik ekibi, daha sonra kalacağı otele gitti.

Ricky Martin, 18 Haziran'da Kuruçeşme Arena'da, 20 Haziran'da da Bursa Festivali'nde vereceği yaz konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.



Grammy Ödülü ve Latin Grammy sahibi Porto Rikolu pop şarkıcısı Ricky Martin, dünya çapında 55 milyon albüm sattı. 21 kez top 10 listelerinde yer alan Ricky Martin'in ''Go Go'' adlı şarkısı Türkiye'de de çok sevildi. Ricky Martin, 1998 yılında da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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