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Yaşam

RICKY MARTİN BURSA'DA KONSER VERECEK BURSA (A.A)

19 Haziran 2011 15:08

-RICKY MARTİN BURSA'DA KONSER VERECEK BURSA (A.A) - 19.06.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeli Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, ünlü pop şarkıcısı Ricky Martin, yarın  konser verecek. Bugün gece geç saatlerde helikopterle İstanbul'dan Bursa'ya gelecek Ricky Martin, Holiday Inn Otel'de konaklayacak. Merinos Stadı'nda yarın 21.15'te sahne alacak ünlü şarkıcıyı yaklaşık 10 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Konser biletleri 40 ile 60 lira arasında satılıyor. Ricky Martin'in konserden sonra geceyi Bursa'ya geçireceği, ertesi gün sabah saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.  Cuma günü başlayan festival kapsamında, Ajda Pekkan, Buika, Zara ve Kubat, İlhan Şeşen,Ayşegül Aldinç, Zuhal Olcay, Neco, Haris Alexiou, Ahmet Özhan ve Melihat Gülses, Şebnem Ferah, Gipsy Kings de hayranlarıyla buluşacak.  Festival, 30 Temmuz'da Dino Merlin ve Suzan Kardeş konseriyle sona erecek.

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