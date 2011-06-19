-RICKY MARTIN BURSA'DA BURSA (A.A) - 19.06.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeli Uluslararası Bursa Festivali kapsamında konser verecek olan ünlü pop şarkıcısı Ricky Martin, Bursa'ya geldi. Akşam saatlerinde İstanbul'dan Bursa'ya gelen Martin'i taşıyan özel bir firmaya ait helikopter, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nün helikopter pistine indi. Bir süre sonra helikopterden inen ünlü şarkıcı, Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bekleyen çok sayıda vatandaşın sevgi gösterisi ile karşılaştı. Bunun üzerine vatandaşların bulunduğu bölüme yürüyen Martin, burada küçük bir çocuğu kucağına alarak bir süre sevdi. Sempatik hareketleriyle Bursalıların beğenisini kazanan ünlü şarkıcı, kendisini bekleyen özel araçla Holiday Inn Otel'e geçti. Yarın Merinos Stadı'nda 21.15'te sahne alacak Ricky Martin'i, yaklaşık 10 bin kişinin izlemesi beklenirken, konser biletleri 40 ile 60 lira arasında satılıyor.