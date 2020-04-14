Ricky Gervais, karantinada 'ağlayan' ünlüleri pas geçmedi: Havuzlu villada karantinadan şikâyeti kesin!

58 yaşındaki Gervais, salgın sona erdiğinde insanların bir daha refah devletinden ya da sağlık çalışanlarından şikayet ettiklerini duymak istemediğini söyleyerek perşembe akşamları sağlık çalışanlarını alkışlamak için verdiği desteği dile getirdi.

Ünlü komedyen, 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sam Smith’n 12 milyon sterlinlik evinde karantinadan dolayı ağlarken çekilen fotoğrafına gönderme yaptı.

The Sun gazetesine konuşan Gervais, “Sağlık çalışanları 14 saatlik nöbetlerle çalışıyorlar ve hiç şikayet etmiyorlar. Acılı izler bırakan maske takmak zorundalar ve hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Ama sonra birilerinin havuzlu villalarında şikayet ettiklerini görüyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bunu görmek istemiyorum” dedi.

Sam Smith, daha önce de İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın hedefindeydi. 54 yaşındaki Morgan, Smith’i salgın krizinde dikkat çekmeye çalışmakla suçlamıştı.

100 milyon sterlinden fazla serveti olan Gervais, göçmen bir işçinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Komedyen, babasının 70 yaşına kadar sabahları 5.30'da uyanarak şantiyelerde çalıştığını anlattı. Büyürken hiç parası olmadığını, ama yine de 'her şeye sahip' olduğunu söyleyen Gervais, annesinin pişirip diktiğini, ördüğünü ve 'yapabildiği her şeyi' yaptığını belirtti.