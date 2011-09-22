-Rıchards'dan Genelkurmay'a ziyaret ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir David Richards, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in resmi konuğu olarak Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Genelkurmay Başkanı Richards, Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı Sir David Richards, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.