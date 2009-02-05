Gece kulübü çıkışında adam dövmekle suçlanan, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin savunma oyuncusu Micah Richards, kefaletle serbest bırakıldı.



Premier Lig'de ara transfer döneminde aldığı futbolculara, en fazla para harcayan kulüp olarak gündeme gelen Manchester City'den Richards, geçen yıl 24 Aralıkta eğlendiği bir gece kulübü çıkışında adam dövmekle suçlandığı için dün tutuklandı.



Polis tarafından bir süre sorgulanan 20 yaşındaki İngiliz futbolcu, 8 Nisana kadar kefaletle serbest bırakıldı.



Richards, City ile olan sözleşmesini, geçen yıl 5,5 yıl daha uzatmıştı.

