Richard Moore'dan Star Gazetesi'ne tepki: Yersiz Britanya fobisinden vazgeçin

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşmesini 'Kandil Çağrı Yaptı Merkel Çatıyı Kurdu' başlıklı haberin içine koyan Star gazetesine tepki göstererek, "Yersiz Britanya fobisinden vazgeçin" dedi.

Duncan'ın Başbakan Binali Yıldırım, AB Bakanı Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü bir ziyarette Birleşik Krallık ve Türkiye ilişkisinin haberleştirilmesi yerine gazetede Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yer verilmesine tepki gösteren Moore, twitter hesabından yaptığı açıklamada haberin veriliş tarzını garipsediğini söyleyerek Britanya fobisinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.