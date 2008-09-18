Rice, sert konuştu!

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Rusya'nın Kafkaslarda izlediği politikaları şiddetle eleştirirken, ABD'nin, Kafkasya'da işbirliğinin temelini oluşturmak için Türkiye gibi müttefik ülkelerle çalıştığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı olarak ilk kez ABD Alman Marshall Fonu (GMF) toplantısında konuşan Condoleezza Rice, Rusya'nın liderlerini, eski Sovyetler Birliği'ne duyulan "nostalji" ile "karanlık bir dönüş yapmakla" suçlayarak, Rusya'nın, uluslararası toplumla ilişkilerini düzeltmek istiyorsa bu politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Rice, Rusya'nın Kafkasya'da izlediği tutumunun uluslararası toplumda desteklemediğini de ifade etti. Condoleezza Rice, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kafkasya İstikrar Paktı önerisine de işaret ederek, "Türkiye gibi müttefiklerimizle, Kafkasya'da işbirliğinin temelini oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Rice, Yukarı Karabağ meselesine çözüm bulmak, bölgede enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için işbirliğine ihtiyaç olduğunu da kaydetti. Bakan Rice, bölgedeki enerji kaynaklarının batı pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan ile çalışıldığını belirtti.

Rusya'nın ise enerjiyi bir silah olarak kullanmaya çalışması, başka ülkeleri nükleer silahla tehdit etmesi, korsan devletlere silah satması, gazeteci ve muhalefeti cezalandırıcı tutuma girmesinin yanlış olduğunu söyleyen Rice, "Rusya, giderek ülkesinde otoriter ve ülke dışında da saldırgan bir politika izliyor" diye konuştu.

Rice, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'nın Gürcistan'ı işgali, hiç bir stratejik kazanç getirmedi ve getirmeyecektir. Rusya'nın liderleri, Gürcistan hükümetini devirmek olan ana amaçlarını yerine getiremeyecekler. Bizim stratejik amacımız, Rusya'nın kendisini uluslararası toplumdan daha fazla izole edecek yönde kullanmamasıdır."

ABD ve Avrupa'nın, Rusya'ya karşı duracağını ve komşularını tehdit etmesine izin vermeyeceğini belirten Rice, uluslararası toplumun, Gürcistan'ın yeniden inşasına yardım sözü verdiğine işaret etti.

Rusya'nın, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD gibi kuruluşlara katılmasının riske atıldığını da söyleyen Rice, Rus ekonomi piyasalarının çalkalanmaya devam ettiğine dikkati çekerek bu ülkenin, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in göreve geldiği sırada ifade ettiği şekilde, dünyanın siyasi ve ekonomik kuruluşlarının bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Rice ayrıca, Rusya'nın, ‘bir kaç eskimiş savaş uçağıyla, Latin Amerika'nın bir iki otokrasisini ziyaret etmesiyle’ ABD'nin bölgede demokrasinin gelişmesine katkı yönündeki gündemini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Rice'ın Rusya'ya sert bir mesaj vermeyi amaçlayan konuşma öncesinde, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u aradığı belirtiliyor. Konuşmada Rice, ABD'nin, Rus öğrenciler, siyasi reformcular, gazeteciler ve diğerlerine yardımını sürdüreceğini de vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sean McCormack de konuşma metninin Rusça, Fransızca ve Almancaya çevrildiğini kaydetti.