-Ricciardone'nin ataması kabul edildi WASHINGTON (A.A) - 14.09.2011 - ABD'de geçen yıl bir senatörün engellemesiyle Ankara'ya ataması askıya alınan, ancak ABD Başkanı Barack Obama'nın Senato'nun yasama döneminde verilen arada özel yetkisini kullanmasıyla Ankara'daki görevine geçici olarak başlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone'nin ataması, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Komitede düzenlenen oylamada, Ermeni yanlısı senatörler Robert Menendez ve Barbara Boxer ile Jim Risch'in aleyhte oyuna rağmen, Ricciardone'nin ataması oy çokluğuyla kabul edilerek, Senato genel kuruluna gönderildi. Ricciardone'nin şimdi 1 yıllık geçici süresinin normal büyükelçilik görev süresine çıkabilmesi için Senato'nun da onayı gerekiyor. ABD'deki Ermeni sitelerine göre, komitedeki oylama sırasında Senatör Menendez, karşı oy kullanmasında Büyükelçi Ricciardone'ye sunduğu bir yazılı soruya aldığı cevabın etkili olduğunu bildirdi. Buna göre Menendez, Ricciardone'ye, Türkiye'deki kiliselerin durumuyla ilgili bir soru sorduğunu, Ricciardone'nin ise, ''Türkiye'de 1915'ten önce faaliyet gösteren kiliselerin çoğunun hala kilise olarak faaliyet gösterdiği'' şeklinde cevap verdiğini belirterek, bu cevabı ''çok yanlış ve yakışıksız'' bulduğunu kaydetti. Bununla birlikte, üç senatörün komitede Ricciardone aleyhinde oy kullanmalarının, Senato'daki oylamada da atamaya otomatik olarak engel koyacakları anlamına gelmediği, sadece itirazlarını kayda geçirmeyi amaçlamış olabilecekleri, dolayısıyla Amerikalı büyükelçinin atamasına dair takvimin hala işlediği yorumları da yapılıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone'nin, 1 yıllık geçici süresinin normal büyükelçilik görev süresine çıkabilmesine yönelik onay süreci 2 Ağustos'ta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Ricciardone'nin katılımıyla düzenlenen oturumla tekrar başlamıştı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği kıdemli diplomat Ricciardone'nin atanması geçen yıl Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylanmış, ancak o dönemki senatörlerden Sam Brownback'ın engellemesiyle geçen yılın Ağustos ayında askıya alınmıştı. Bunun üzerine Obama, Ricciardone'yi, geçen yılın sonunda Senato'da yasama dönemine verilen arada özel yetkisini kullanarak atamıştı. Ancak anayasaya göre bu atamanın 1 yıl içinde en geç Senato'nun son oturuma kadar onaylanması gerekiyor.