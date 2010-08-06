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Dünya

RICCIARDONE'NİN ATAMASI EYLÜLE KALDI WASHINGTON (A.A)

06 Ağustos 2010 23:34

-RICCIARDONE'NİN ATAMASI EYLÜLE KALDI WASHINGTON (A.A) - 06.08.2010 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Joseph Francis Ricciardone'nin atamasına dair Senato Genel Kurulu'nda yapılacak oylamanın eylül ayına kaldığı öğrenildi. Obama tarafından bazı dünya başkentlerine aday gösterilen, aralarında Ricciardone'nin de bulunduğu bir grup büyükelçinin atamasına dair dün Senato Genel Kurulu'nda yapılması planlanan oylama yapılmadı. Söz konusu atamalar, Kongre'nin bugün 1 ay süreyle tatile girmesi nedeniyle eylüle kaldı.

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