-RİCCİARDONE'DEN SEÇİM YORUMU ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, 12 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin modern demokrasi yolundaki gelişimini gösterdiğini söyledi. Ricciardone, Büyükelçilik Konutu'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim dolayısıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını hatırlatan Ricciardone, ''Ben de seçim başarısı dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ı tebrik ediyorum'' dedi. Konuşmasında sehven "Başbakan Erbakan" diyen Ricciardone, danışmanlarının uyarısı üzerine, sözlerini düzelterek, uçuş dolayısıyla ''jet lag'' olduğu için yanlış isim kullandığını söyledi. Yeni Hükümet, muhalefet ve sivil toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Ricciardone, "Seçimler, Türkiye'nin modern demokrasi yolundaki gelişimini gösterdi" dedi. Gazetecilerin, YSK'nın Hatip Dicle kararını sormaları üzerine Ricciardone, yargının gündemindeki konular hakkında yorum yapamayacağını ifade etti. Suriye'de yaşanan olayların sorulması üzerine de Ricciardone, Suriye konusunda ABD'nin Türkiye ile yakından çalıştığını kaydederek, "ABD, Suriye Hükümetinden sadece sözler değil reformlar ve halkın taleplerinin yerine getirilmesi konusunda somut adımlar bekliyor" diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'den gelenlere yönelik insani çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Ricciardone, ABD'nin de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla gereken katkıyı sağlayabileceğini belirtti. Gazetecilerin BM Güvenlik Konseyinin 1970 ve 1973 sayılı kararlarının Suriye için de uygulanıp uygulanamayacağını sormaları üzerine de Ricciardone, bu kararların sınırlı olduğunu ve Suriye için uygulanmayacağını düşündüğünü belirterek, Güvenlik Konseyinin Suriye için bir araya gelerek ileriye yönelik adımlar atabileceğini söyledi.