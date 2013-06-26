Ricciardone: Barış için herkes çok istekli, biz de ümitliyiz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, çözüm sürecine ilişkin, "İnşallah çatışmalar geçmişte kalacak, gelecekte barış ve istikrar olacak" dedi.

Bölge gezisi kapsamında geldiği Diyarbakır'da Vali Mustafa Cahit Kıraç'ı ziyaret eden Büyükelçi Ricciardone, beraberinde eşi Marie Ricciardone ile Sur ilçesinde Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi.

Yolda karşılaştığı üç çocuğa üzerinde Türk ve ABD bayraklarının yer aldığı rozet takan Ricciardone, Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde karşılaştığı bir süre önce ABD'den dönüp yeniden memleketi Diyarbakır'a yerleşen Ermeni asıllı udi Yervant Bostancı ile bir süre sohbet etti.



'Çok derin köklerini bulacaktır'



Büyükelçi Ricciardone, çözüm süreciyle ilgili gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Diyarbakır'ın çok geliştiğini, yatırımcı ve turistler için cazip hale geldiğini belirterek, barış ümidiyle kentin çok daha cazip hale geleceğini söyledi.

Dün akşam Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptığını anımsatan Ricciardone, "İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda barış, çok derin köklerini bulacaktır. İnşallah çatışmalar geçmişte kalacak, gelecekte barış ve istikrar olacaktır. Burası turizm ve yatırım için çok cazip bir yer. Barış için herkesin çok büyük ümidini ve iradesini gördüm. Barış için herkes çok istekli, biz de ümitliyiz" diye konuştu.