-Rıccıardone, Bakan Yıldız'ı ziyaret etti ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer santral konusunun ABD yetkilileri ile yaklaşık 4-5 kez gündeme geldiğini fakat ABD'den bugüne kadar somut bir teklifin kendilerine ulaşmadığını bildirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Yıldız, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin heyetiyle beraber kendisini ziyarete geldiğini, ziyarette enerji sektörüyle ilgili bölge ve dünyadaki gelişmelerin karşılıklı olarak değerlendirildiğini söyledi. ''Faydalı, güzel bir görüşme oldu'' diyen Yıldız, dünyada enerji sektöründeki hammaddeye dayalı dalgalanmaların ülkeler üzerindeki tesirleri ile bölgedeki projelerin gözden geçirildiğini kaydetti. -Güney Kıbrıs'ın Akdeniz'de petrol arama çalışmaları- Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına başlayacağını duyurduğunun hatırlatılması üzerine Yıldız, bunun meşru bir davranış olamayacağını söyledi. Bakan Yıldız, ''Uluslararası hukukun söylediği de budur. Münhasır ekonomik sahanın tarif edilmediği yerlerdeki aramaları meşru bir faaliyet olarak görmüyoruz. Bunun özellikle bölgemizdeki sıkıntılara ek bir sıkıntı getirmemesini temenni ediyoruz'' dedi. -Nükleer santral konusu- Sinop'ta planlanan ikinci nükleer santral projesine ABD'li firmaların ilgisi olup-olmadığının sorulması üzerine Bakan Yıldız, söz konusu proje ile ilgili olarak Japonya hükümetiyle yapılan görüşmeleri ve Japon TEPCO'nun süreçten çekildiğini açıkladığını hatırlattı. Konuyla ilgili farklı bir model oluşturulması konusunda Japon tarafının teklif getirdiğini anımsatan Yıldız, ''Bu konu üzerindeki görüşmelerimizi kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Biz nükleer güç santrali projelerini stratejik projeler olarak görüyoruz'' dedi. Bakan Yıldız, ABD'li yetkililerle 4 veya 5 kez nükleer santral projesi konusunun gündeme geldiğini fakat bugüne kadar kendilerine somut bir teklifin ulaşmadığını bildirdi. -Uluslararası arenada çok fazla takdir gördük'' Enerji Bakanı Yıldız, uluslararası nezaket gereği Japonya'yı beklediklerini ve şimdi 3'üncü ülke ile görüşme zeminin açıldığını kaydetti. 3. ülkelerden Japonya'nın haberi olduğunu kaydeden Yıldız, ''Uluslararası nezaket gereği biz çok fazla takdir gördük. Düşünün siz kendi işinizi 5-6 ay aksatıyorsunuz, onun haklarına saygı göstermek için. 5-6 ayımız aksadı ama çok kalıcı ilişkiler doğdu'' diye konuştu. Nükleer santral görüşmelerinde olabildiğince Türkiye'nin menfaatlerini maksimize ederek görüşmeleri sonuçlandırmak istediklerini kaydeden Yıldız, ''Taviz vermiş olsaydık Güney Kore ile anlaşma yapmış olurduk'' dedi. -ABD Büyükelçisi- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'a yeni görev dönemi için ''hayırlı olsun'' ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Enerjinin stratejik bir anlam taşıyan bir konu olduğunu belirten Ricciardone, hiç bir ülkenin enerji konusunda tek başına yaşamına devam edemeyeceğini, gerek üretici, tüketici ya da transit ülke olsun özellikle enerjide karşılıklı bağımlılığın söz konusu olduğunu söyledi. Ricciardone, bu nedenle ülkelerin enerji alanında mutlaka işbirliği geliştirerek ayakta kalabileceğini ifade etti. -Akdeniz'deki arama çalışmaları- Daha sonra soruları yanıtlayan Ricciardone Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki arama çalışmalarına ilişkin olarak, Türkiye hükümetinin bu konuyla ilgili pozisyonundan haberdar olduklarını, burada her iki tarafın da çözüme dönük gösterdiği çabaları desteklediklerini söyledi. -Nükleer santral- Türkiye'de kurulacak nükleer enerji santraline ABD'nin ilgisi olup-olmadığının sorulması üzerine de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, şunları kaydetti: ''Nükleer enerji bizim enerji stratejimizin önemli bir parçasıdır. Doğal olarak Amerikan şirketleri de Türkiye'de nükleer enerjinin geliştirilmesi ile ilgileniyor ve yakından takip ediyor. Tabi ki bununla ilgili çözülmemesi gereken teknik konularla birlikte siyasi konular da var. Fakat Türkiye'de nükleer enerjinin geliştirilmesi ile ilgili hususları hem şirketlerimiz hem hükümet olarak yakından takip ediyoruz. Hükümet olarak şirketlerimizi Türkiye'de bu konuda çalışma ve yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Türkiye'yi bizim şirketlerimiz için olumlu bir fırsat olarak görüyoruz.'' Nükleer konusunun hükümetleri için stratejik önem taşıdığını ifade eden Ricciardone, enerji sektörünün de diğer sektörlerde olduğu gibi daha çok özel şirketler tarafından yürütüldüğünü ,dolayısıyla özel şirketlerin sermayesinin nereye yatırılacağı, ne gibi yeni projeler başlatılacağına kendisinin karar verdiğini söyledi. Ricciardone, bu konuda ABD hükümetinin ise düzenleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Türkiye'nin terörle mücadelesinde ABD desteğine ilişkin bir soru üzerine de Ricciardone, ''biz bu basın toplantısının sadece stratejik enerji ile ilgili olacağına konuşmuştuk. Eğer ben burada terörizm ya da başka bir konuyla ilgili bir kelime söylersem, o sizin başlığınıza taşınacaktır ve bugünkü toplantımızın hedefine hizmet etmeyecektir. Dolayısıyla ben bu konuyu başka bir bakanlığa, başka bir ortama, başka bir güne bırakmak istiyorum'' şeklinde yanıt verdi.