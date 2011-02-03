-RICCIARDONE: "BUNLAR SAÇMALIK, İNANMAYIN" WASHINGTON (A.A) - 03.02.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone, ''ABD'nin Kahire Büyükelçisi olduğu dönemde Mısır'daki insan hakları durumu konusunda Mısır yönetimine baskı yapmadığı'' iddiaları ile ilgili, ''Bunlar Saçmalık, inanmayın'' dedi. Türk ve Ermeni müzisyenlerce Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde verilen konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ricciardone, ''Kahire Büyükelçisi olduğunuz dönemdeki Mısır'da siyasi özgürlüklerin durumunu tanımlarsınız?'' sorusu üzerine ''Mısır'da çok fazla yıl geçirdim. Çok aşama kaydetti, ama tabii ki daha katetmesi gereken çok yol var'' dedi. ''Kahire Büyükelçisi olduğu dönemde Mısır'daki insan haklarının durumu konusunda Mısır yönetimine baskı yapmadığı, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ABD'de seçime katılması halinde kazanabileceğini söylediği'' iddiaları sorulan Ricciardone, ''Bunlar saçmalık inanmayın'' ifadesini kullandı. Şu anda ABD'nin Ankara Büyükelçisi olduğunu ve bu görevine ve özellikle de Türk halkına odaklandığını kaydeden Ricciardone, yıllardır ayrı olduğu Türkiye'ye geri dönmekten de büyük heyecan duyduğunu anlattı. -''DESTEĞİMİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ''- ''Bugünün Türkiye'sinin, 10 yıl önceki haline göre çok büyük ilerlemeler göstermesinden çok etkilendiğini'' belirten Ricciardone, ancak Türkiye'de özgürlüklerin inşası sürecinin henüz tamamlanmadığını söyledi. Ricciardone, şunları kaydetti: ''Ben Mısır'dayken de 'özgürlüklerin inşası hakkında' benzer bir durum gördüm. Ama siz tabii ki çok hızlı bir şekilde, çok büyük ilerleme kaydettiniz ve beni iyimser yapan şey, daha da fazlasını istiyorsunuz. Daha da fazlasına ulaşacaksınız, çünkü bunu talep ediyorsunuz. Daha fazla özgürlük, daha güçlü bir demokrasiye yönelik arzularınıza destek vermede ABD'ye güvenebilirsiniz. Bunu istiyorsunuz ve ulaşacaksınız; buna bizim size baskı yapmamız gibi bir durumla değil, siz kendinize baskı yaptığınız için ulaşacaksınız. Biz dostuz ve sizin tarafınızdayız.'' ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın dün ABD'nin dünya genelindeki misyon şefleriyle düzenlediği konferansa katılan Ricciardone, bu konferansta verilen mesajlara dair bir soru üzerine, Clinton'ın, Amerikan diplomasisinin yenilenmesi ve ''halktan halka'' diplomasi üzerine vurgu yaptığını belirtti. Görev aldığı her yerde bu tür diplomasiye çok bağlı kaldığını ifade eden Ricciardone, ''halktan halka'' diplomasisinin, siyasetçilerin yanı sıra, sanatçılar, iş adamları, bilim adamları gibi çevrelerin de biraraya gelmesi anlamını taşıdığını söyledi. Ricciardone, bir soru üzerine, Wikileaks belgelerinin sızmasının ilişkilere ne tür etki yapacağının bilinemeyeceğini, ancak Türk-Amerikan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu,Wikileaks konusunda olanlardan üzüntü duyduklarını, bunun ''iyi bir şey'' olmadığını sözlerine ekledi.