Ribery'den 10 milyon dolar gelebilir

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında “Fair Play Işığında Futbolda Şiddetle Mücadele” konulu panele “3 Büyükler”in eski kulüp başkanları katıldı.



‘Türk insanı holiganizmin yanında olmamıştır’



İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş'ın moderatörlüğündeki panelde konuşan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, İzmir'in futbol tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.



Türkiye'de şiddetin holiganizm boyutunda olmadığını savunan Şen, “Türk insanı holiganizmin, şiddetin yanında olmamıştır. Türkiye'de şiddetin var olduğunu bana asla kabul ettirilemez” diye konuştu.



Dünyadaki bir çok ülkede futbol maçları öncesinde veya sonrasında bir çok sorun çıktığını kaydeden Şen, “Dünyanın neresinde yerde yuvarlanan top varsa, onun arkasından koşan mutlaka bir kişi var” dedi.



Şen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında İstanbul'da 1928'de oynanan Gazi Kupası maçında olaylar çıktığını belirterek, “Maçtan sonra 3 Galatasaraylı ve 2 Fenerbahçeli Dolmabahçe Sarayı'na Atatürk'ün yanına gidiyor. Atatürk de '3 Galatasaraylı, 2 Fenerbahçeli. Benle birlikte 3-3 olduk' diyor. Bu bir dedikodu değil, tarihçilerin anlattığı bir gerçek” diye konuştu.



5149 sayılı kanunun dün mecliste kabul edildiğini belirten Şen, “Avrupalı'dan daha az medeni olmayan” Türk taraftarının kanunun yürümesi için destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.



’Atatürk'ün izlediği tek maç, Galatasaray maçı’



Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın ise Türkiye'de her hafta futbol sahalarında olay olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kavgalarla taraftarların arasında sevgisizlik ortaya çıkıyor. Tribünlerde aramızda polis olmadan oturulduğunu hatırlıyoruz. Niye o günlere dönmüyoruz? 1980 askeri darbesinin ardından lise ve üniversite gençlerinin faaliyetlerine engel oldular. Bu gençleri futbola kanalize ettiler. Bu şiddeti çok azlara indirebiliriz. En büyük arzum, buradaki gibi, bütün takımların taraftarlarının bir arada maç seyretmesi.”



Canaydın, Galatasaray-Romanya karması arasında oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 3-2 kazandığı karşılaşmanın o zaman Miralay rütbesindeki Mustafa Kemal'in izlediği tek maç olduğunu ve maç sonrası Kulüp Başkanı Ali Sami Yen'e gönderdiği mektupta, “Kulübümün başarısından gurur duydum” dediğini söyledi.



Atatürk'ün el yazısı ile yazdığı bu mektubu üniversitenin spor odasına göndereceğini kaydeden Canaydın, “Büyük Atatürk bir tek maça gitmiştir. O da o maçtır. Atatürk, her kulübün taraftarıdır, hepimizin başıdır. Bu mevkilere gelmiş birisi taraf olmaz. Atatürk, bütün kulüplerin başkanıyım demiştir” dedi.



’Fair play'i Seba'dan öğrendim’



Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili de Beşiktaş'a yönetici olmadan önce sadece iki kere futbol maçı izlediğini, ancak kulübe gönül verdiği için yönetici olmayı kabul ettiğini söyledi.



Süleyman Seba ile uzun süre birlikte çalıştıklarını kaydeden Bilgili, “Fair Play'i Süleyman Seba'dan öğrendim. Benim Beşiktaş kulübüne başkan olmamdaki en büyük idealim kulübü kurumsal yapıya sokmak, Avrupa standartlarına yükseltmekti. Basına, taraftara sempatik olmaya çalışmadım. Doğruyu yapmaya çalıştım” diye konuştu.



Futbolun her geçen gün büyüyen bir endüstri olduğuna dikkati çeken Bilgili, “Bu kadar menfaatin döndüğü ortamda ahlak dışı, etik dışı şeyler oluyor. Türkiye'deki futbolun gelişmesinde en büyük görev yöneticilere düşüyor” dedi.



Bilgili, bir soru üzerine Beşiktaş yönetiminin 2004 yılında kaçan şampiyonluk hakkında bir araştırma komisyonu kurduğunu, ancak bundan bir netice çıkmadığını belirterek, “Bununla ayrılma sebebimin yeterince iyi anlaşılmadığını gördüm” diye konuştu.



Bilgili, Turkcell Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra bir televizyon programında bir yorumcunun maçta yaşanan olayları izleyen Galatasaraylı Lincoln ve Fenerbahçeli Roberto Carlos ile ilgili olarak, “Takımı yalnız bıraktıklarını, parayı almak istediklerini” söylediğini anlattı.



Bilgili bu tür yayınların devam etmesi durumunda futbolda şiddetin önlenmesinin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.



Ali Şen: Tecrübeliler, tecrübesizlere müdahale etmeli



Ali Şen ise Fenerbahçe'de Lugano'ya hareketlerini yaptırmayacak bir kaç futbolcudan birisinin de Roberto Carlos olduğunu savunarak, “Tecrübeli oyuncular, az tecrübeli oyunculara şiddetin daha fazla artmaması için müdahale etmesi gerekir. Televizyonda ben de aynısını söyledim” dedi.

Özhan Canaydın, Galatasaray'ın eski futbolcusu Ribery ile ilgili Fransa'daki davanın sonuçlanmak üzere olduğunu ve kulübün 10 milyon dolar tazminat alabileceğini kaydetti.



Tahminlerde Sivasspor önde



Ali Şen, geçen haftaya kadar Beşiktaş'ın kesin şampiyon olacağını düşündüğünü, ancak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile bu görüşünün değiştiğini belirterek, “Sivasspor'un şampiyon olabileceğini düşünüyorum ve bunu arzu ediyorum” diye konuştu.



Son haftalarda Trabzonspor'un aradan sıyrılıp şampiyon olabileceğini düşündüğünü kaydeden Canaydın ise “Antrenör değişikliği Trabzonspor'a yeni bir motivasyon verebilir. Kağıt üzerinde Sivasspor şampiyon olacak gözüküyor, olursa da çok mutlu oluruz” dedi.



Serdar Bilgili ise bu soruda çok taraf olduğunu ve Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşacağını düşündüğünü belirterek, “Mustafa Denizli'nin göreve getirilmesinin yönetim kurulunun en doğru işlerinden biri olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum” dedi. (DHA)