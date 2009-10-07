Ribery transferi karakolluk!

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery'nin, 2005 yılında Galatasaray'dan Marsilya'ya transferi sırasında yolsuzluklar yaşandığı gerekçesiyle, geçen yıl Fransız mahkemeleri tarafından başlatılan soruşturma büyüyor. Polis, Marsilya'nın ana merkezine baskın yaptı ve transfer ile ilgili belgelere el koydu.



Fransız Mali Suçlarla Mücadele Birimi, Marsilya Kulübü'nde arama yaparak, Ribery'nin Galatasaray'dan transferine ilişkin kulüpte bulunan tüm belgelere el koydu.



Polisten yapılan açıklamada aramanın amacının transfer sırasında Galatasaray, Marsilya ve Ribery ile o dönemki menajeri Bruno Heiderscheid arasındaki para alışverişlerini incelemek olduğu belirtildi.



Ribery'nin transferiyle ilgili soruşturma oyuncunun eski menajeri tarafından geçen yıl yapılan bir şikayetle başlamıştı. Heiderscheid, kendisiyle olan menajerlik anlaşmasını 2007 yılında tek taraflı fesheden Franck Ribery ile Marsilya Kulübü yöneticilerini, Spor Mahkemesi'ne sahte belge sunmakla suçluyor.



Rıbery'nin, Marsilya'ya transferi sırasında menajerinin 600 bin Euro'luk komisyonunu kayıt dışı tuttuğu ve Bayern Münih'e transfer olurken, yeni bir menajer ile anlaşarak olayın üzerini kapamaya çalıştığı iddia ediliyor.



Ribery, Bayern Münih'e transferinin ardından bu paranın 259 bin Euro'luk bölümünü eski menajerine iade etmeye mahkum edilmişti.