T24 LogoT24 Logo
Spor

Ribery teşhisi koydu

Franck Ribéry'ye göre cumartesi günü oynayacakları Romanya maçı, 2010 Dünya Kupası'na katılabilme yolunda kendileri için bir dönüm noktası olacak.

10 Ekim 2008 03:00


Franck Ribéry'ye göre cumartesi günü oynayacakları Romanya maçı, 2010 Dünya Kupası'na katılabilme yolunda kendileri için bir dönüm noktası olacak. 

Euro 2008'de İtalya ile oynadıkları maçta sakatlanan Ribery, o günden beri zor zamanlar geçirdi. Milli takımda yer alamadığı bu sürede Fransa, Dünya Kupası eleme gruplarında Avusturya'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. France Football'a konuşan yıldız kanat oyuncusu, şunları söyledi:

"Benim için Fransa Milli Takımı'nda oynamak çok önemli. Sakatken bunu çok özledim. Avusturya karşısında orada olamasam da, olanlar kadar acı çektim"

"Hemen sonrasında Sırbistan'ı 2-1 yendiğimizde ise dünyanın en mutlu insanıydım"

25 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak Romanya maçına da değinerek, "Bizim için bir dönüm noktası olacak. Tek golle de olsa üç puanı eve getirmek istiyoruz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24