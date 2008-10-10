Ribery teşhisi koydu



Franck Ribéry'ye göre cumartesi günü oynayacakları Romanya maçı, 2010 Dünya Kupası'na katılabilme yolunda kendileri için bir dönüm noktası olacak.



Euro 2008'de İtalya ile oynadıkları maçta sakatlanan Ribery, o günden beri zor zamanlar geçirdi. Milli takımda yer alamadığı bu sürede Fransa, Dünya Kupası eleme gruplarında Avusturya'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. France Football'a konuşan yıldız kanat oyuncusu, şunları söyledi:



"Benim için Fransa Milli Takımı'nda oynamak çok önemli. Sakatken bunu çok özledim. Avusturya karşısında orada olamasam da, olanlar kadar acı çektim"



"Hemen sonrasında Sırbistan'ı 2-1 yendiğimizde ise dünyanın en mutlu insanıydım"



25 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak Romanya maçına da değinerek, "Bizim için bir dönüm noktası olacak. Tek golle de olsa üç puanı eve getirmek istiyoruz" dedi.



